Após voar de Manaus, homem é preso com drogas em aeroporto do Rio de Janeiro

Manaus (AM) — Um homem foi preso, na quinta-feira (28), pela Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Receita Federal, transportando cerca de 4,4 kg de maconha, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ). O homem transportou as drogas de Manaus ao RJ.

O indivíduo estava desembarcando de voo comercial vindo de Manaus e a ação se deu em fiscalização de rotina realizada em conjunto com a Receita Federal, quando a equipe identificou droga oculta na bagagem do viajante.

O homem transportava cerca de 4,4 kg de maconha e, diante da situação, foi efetuada a prisão em flagrante.

Após as formalidades da prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado. Ele poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus apresenta terceira menor expectativa de vida entre capitais do Brasil, diz Instituto

PM encontra destroços do avião que caiu na Serra do Japi, em São Paulo