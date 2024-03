Manaus apresenta terceira menor expectativa de vida entre capitais do Brasil, diz Instituto

Capital amazonense está empatada com Palmas (TO), e à frente apenas de Macapá (AP) e Boa Vista (RR)

Manaus (AM) – Manaus tem a terceira menor expectativa de vida, com apenas 59 anos de vida, segundo o Instituto Cidades Sustentáveis, que usou dados do Sistema Único de Saúde (SUS). A capital amazonense está empatada com Palmas (TO), e à frente apenas de Macapá (AP) e Boa Vista (RR), com expectativa de 58 e 57 anos, respectivamente.

Em contrapartida, Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre (RS) despontam com os índices mais altos de expectativa de vida entre as capitais brasileiras, com uma média de 72 anos. O acesso à saúde de qualidade, saneamento básico, segurança pública e educação, de acordo com a pesquisa, são fatores que influenciam no resultado.

O Mapa das Desigualdades realiza uma análise comparativa de 40 indicadores relacionados aos objetivos de desenvolvimento sustentável delineados pelas Nações Unidas. Esses indicadores abrangem uma variedade de áreas, incluindo saúde, educação, renda, habitação e saneamento. Conforme os responsáveis pelo estudo, o índice de idade média ao morrer é considerado um “sintetizador” da situação social das cidades brasileiras.

De acordo com Jorge Abrahão, coordenador-geral do Instituto Cidades Sustentáveis, a disparidade de 15 anos entre a maior e a menor idade média ao morrer é um indicativo marcante da profunda desigualdade que caracteriza o país.

“É uma diferença muito grande, um dado relevante e muito importante sobre esse que é o maior problema do Brasil. Nosso intuito é mostrar esses dados para direcionar investimentos e políticas públicas justamente para reduzir essa desigualdade”, afirmou.

