‘Foi juntando para conseguir dar entrada no valor’, diz mãe de Isabelle Nogueira sobre procedimentos estéticos

Mãe da participante do BBB 24 também comentou sobre a rivalidade do Festival Folclórico de Parintins

Manaus (AM) – Jaqueline Nogueira, mãe da amazonense e participante do BBB 24, Isabelle Nogueira, deu uma entrevista onde falou sobre a rivalidade no Festival de Parintins, em especial aos bumbás Garantido e Caprichoso que se uniram para torcer pela filha, e comemorou a conquista da cunhã-poranga do Boi Garantido.

— Fiquei muito surpresa. Uma pessoa unir duas nações… A rivalidade na arena é muito grande, e unir o azul e o vermelho foi a coisa mais linda que ela proporcionou para o nosso festival. Muitas vezes nós aqui do Norte somos esquecidos. O festival nem todo mundo conhece. Esta bandeira que ela está levando, os bois, a nossa cultura… É muito gratificante — avalia.

A mãe também esclarece que os trabalhos relacionados ao festival não são a única fonte de renda da dançarina. Jaqueline conta como a filha conseguiu pagar pelos procedimentos estéticos que chamaram a atenção:

— Ela trabalha desde os 12 anos com a gente na feira. O dinheiro que a gente ia dando ela ia guardando. Ela é muito controlada com o dinheiro dela. Sempre guarda o que ganha nos trabalhos, nunca gasta. Ela era louca para fazer esse procedimento estético. Sempre falou que queria colocar silicone. Com os trabalhos do Boi e da internet, ela foi juntando para conseguir dar uma boa entrada no valor. O restante foi pagando com trabalhos nas redes sociais. Além disso, ela também dança em festas particulares. Vai juntando e consegue proporcionar o que ela quer com o dinheirinho dela. Agora o “BBB” vai proporcionar mais coisas ainda para ela.

Antes e depois de Isabelle, do “BBB 24” — Foto: Reprodução

*Com informações do O Globo

