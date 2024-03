Manauara elimina o Nacional FC e é o primeiro semifinalista do Barezão 2024

Manaus (AM) — O Manauara é o primeiro semifinalista do segundo turno do Campeonato Amazonense 2024. Na tarde deste sábado (30), o Robô da Amazônia venceu o Nacional por 1 a 0, no estádio Ismael Benigno, a Colina, e se garantiu nas semifinais do returno. O gol da classificação da equipe laranja e preta foi marcado por China.

Na semifinal, que também será em jogo único, o Manauara aguarda o vencedor do confronto entre Amazonas e Parintins, que decidem o classificado neste domingo (31), às 16h, no estádio Gilbertão, em Manacapuru. Sem calendário nacional para esta temporada e até para a próxima, o Nacional só volta a campo no Campeonato Amazonense de 2025.

O jogo

O primeiro tempo da partida foi de pouca inspiração e raras chances de gol. A primeira chegada foi do Nacional, aos dois minutos, quando Raimundinho recebeu pelo meio e experimentou de fora da área, e a bola foi para fora. Quatro minutos depois, foi a vez de Rogerinho cobrar falta por cima do gol.

Aos 36, outra chegada do Leão em bola parada. Desta vez, César Júlio foi quem cobrou falta e obrigou Jonathan a mandar para escanteio. A resposta do Manauara veio apenas aos 49 minutos, no último lance do primeiro tempo. China dominou pela esquerda, foi puxando para o meio, finalizou rasteiro e a bola foi no pé da trave.

Após o intervalo, o Robô assustou logo aos seis minutos. Vitinho acionou Michael Paulista pela direita e já na área, finalizou para fora. Dois minutos depois, China recebeu pela esquerda, puxou para o meio e finalizou rasteiro no canto de João Vitor para abrir o marcador na Colina.

Precisando da vitória para avançar, o Nacional se lançou ao ataque. Aos 15 minutos, Rogerinho aproveitou sobra na entrada da área e finalizou com desviou, mas Rafinha afastou. Cinco minutos depois, foi a vez de Rogério arriscar de fora da área e Marlon mandar para escanteio.

Aos 34, o Robô respondeu com Michael Paulista, que recebeu pela esquerda e finalizou de fora, mas João Victor espalmou. Cinco minutos depois, o Naça voltou a atacar. Vitinho rolou para Quadrado, que dominou pela direita, finalizou rasteiro e Marlon fez a defesa. Aos 43 minutos, Vitinho fez jogada pela esquerda, cruzou rasteiro e Ceará completou de letra para nova defesa de Marlon.

*Com informações da assessoria

