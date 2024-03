Barezão: Cocote faz três, Alvorada goleia o Princesa e avança às semifinais do returno

Com a classificação fora de casa, equipe estreante segue viva no Estadual

Manacapuru (AM) — O Unidos do Alvorada foi até Manacapuru, neste sábado (30), goleou o Princesa do Solimões por 4 a 1 e avançou às semifinais do segundo turno do Campeonato Amazonense 2024. Cocote, três vezes, e China balançaram as redes para a equipe comandada por Aderbal Lana, e Warlei fez o gol de honra para o Tubarão do Norte, que se despede da competição.

Na semifinal, que também será em jogo único, o Unidos do Alvorada aguarda o vencedor do confronto entre Manaus e São Raimundo, que decidem o classificado neste domingo (31), às 15h30, na Arena da Amazônia. Vale lembrar que a equipe escapa do rebaixamento caso seja campeã do turno.

Por sua vez, o Princesa do Solimões fica sem a chance de brigar pelo calendário nacional de 2025 via Estadual e vai se preparar para a Série D do Campeonato Brasileiro deste ano, que tem previsão de início para o dia 28 de abril, contra o São Raimundo-RR, em casa.

O jogo

A primeira chegada mais perigosa da partida foi da equipe da casa. Aos sete minutos, Lucas Góes rolou para Victor Ramon, que já dentro da área finalizou rasteiro, mas Paulo Neneca defendeu em dois tempos. A resposta dos visitantes foi dada com gol. Após cobrança de falta na área, Thiago Spice cabeceou, Jonathan Braz espalmou e China completou de cabeça para o fundo do gol.

Porém, a resposta do Princesa foi rápida e apenas dois minutos depois, João Victor cruzou para Warlei cabecear no canto e deixar tudo igual no Gilbertão. O jogo seguiu frenético e o placar foi movimentado mais uma vez. Aos 22 minutos, Cocote cobrou falta no ângulo de Braz, que ainda tocou na bola, mas não evitou o segundo e belíssimo gol do Alvorada.

Já aos 51 minutos de jogo, Felipe Barão cobrou escanteio na área e Rodolfo cabeceou com muito perigo por cima do gol.

Unidos do Alvorada foi até Manacapuru vencer o Princesa Foto: Milly Barreto/FAF

Após o intervalo, o Princesa foi em busca do empate, que já lhe servia para classificar. Ainda aos seis minutos, Warlei achou lindo passe para Matheus Lima, que tocou na saída de Neneca, mas a bola foi caprichosamente para fora. Aos 17 minutos, a situação do Tubarão ficou mais complicada, quando Victor Ramon recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Com um a mais, o Alvorada aproveitou os espaços deixados pelo Princesa e ampliou a vantagem. Após 29 minutos, em contragolpe pela direita, Kauê rolou para Cocote, que bateu cruzado para fazer o 3 a 1. E já aos 36, em jogada ensaiada, Spice rolou para Cocote, que dominou pelo meio, e bateu firme para o gol, fez seu terceiro na partida e sacramentou o resultado para os visitantes.

*Com informações da assessoria

