Campeonato Amazonense: Manaus FC enfrenta São Raimundo neste domingo (31)

Manaus (AM) — O Campeonato Amazonense de 2024 chegou à fase do mata-mata neste segundo turno. Neste domingo (31), o Manaus Futebol Clube recebe o São Raimundo pelas quartas de final da competição. O duelo ocorre às 15h30, na Arena da Amazônia.

A venda de ingressos para esta partida, assim como todas as partidas do Campeonato Amazonense de 2024, ocorre sob responsabilidade da Federação Amazonense de Futebol (FAF) e terá início 1h30 antes do jogo.

O valor fixado é de R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia-entrada. Crianças de até 12 anos e idosos a partir de 65 anos não pagam ingresso. PCDs não pagam ingresso; acompanhantes pagam meia-entrada.

Estudantes de todas as idades podem se beneficiar da meia-entrada, contanto que apresentem um comprovante de matrícula válido e sua carteira de identidade estudantil. Professores e professoras possuem direito a meia-entrada mediante a apresentação de comprovante de identificação funcional. Jovens de baixa renda, ao apresentarem comprovante de inscrição no Cadastro Único para programas sociais do governo Federal, terão acesso à meia-entrada. Por fim, qualquer pessoa com 60 anos ou mais pode usufruir da meia-entrada, desde que apresentem um documento comprovante de identidade.

Após o duelo contra o Operário de Manacapuru, o Gavião Real deu início à preparação para o confronto diante do São Raimundo ainda na sexta-feira (29), finalizando-a neste sábado (30). O Treinador Renatinho Potiguar comentou sobre a equipe e o treinamento com foco no adversário.

“Agora estamos em outra competição, jogo a jogo, onde sabemos da dificuldade e responsabilidade que temos. Vamos buscar nossos objetivos, precisamos estar concentrados e estamos preparados para fazer um bom jogo”, disse o treinador.

Manaus e São Raimundo ao longo da história se enfrentaram 14 vezes. O Gavião Real conta com oito vitórias e quatro empates neste duelo. Ao todo, o Gavião do Norte marcou 21 gols (média de 1,62 por jogo) e sofreu 13 gols (média de 1 gol por jogo). O Esmeraldino terminou o segundo turno como líder de seu grupo com 10 pontos somados, enquanto o Tufão somou 4 pontos, ocupando a 4ª colocação.

