Amazonense lança aplicativo com IA para auxiliar advogados na criação de contratos

Manaus (AM) — Aos 26 anos, o empresário e desenvolvedor amazonense Lucas Simões sonha grande e prospecta alcançar maior desenvolvimento de seus negócios em 2024. E, recentemente, lançou o Advia, uma plataforma exclusiva, criada para oferecer inteligência artificial aos profissionais do Direito que desejam dinamizar seus trabalhos diários com apenas alguns cliques.

À frente da startup Stec, fundada por ele no ano de 2022, Lucas destaca a autonomia financeira, clientes que já possui e afirma que o êxito obtido nos negócios é resultado de esforço, cuidado, comprometimento e competência técnica também.

“O tempo traz resultados significativos que vão além de aspectos profissionais e técnicos. Nosso time, por exemplo, tem relevante competência técnica, mas, também, consegue entender melhor o que o cliente precisa, com atenção, cuidado, paciência e com uma agilidade de comunicação que para a Stec faça toda a diferença”, ressalta Simões.

Lucas Simões contou que o interesse pelo desenvolvimento de software começou na adolescência e que aprendeu a programar sozinho.

“Fui um autodidata. Por volta dos meus 13 anos, comecei a frequentar fóruns de internet e de programação. Via o pessoal montando os códigos e pegava esses códigos para eu mesmo tentar fazer. Assim, fui aprendendo, juntamente com os vídeos que assistia. Buscava entender o que era feito e ia obtendo resultados diferentes. Foi nessa caminhada de conhecimento que aprendi a lógica de programação. Para mim, é o mais importante de tudo. É com a lógica de programação você consegue montar o sistema na tua mente primeiro antes de, de fato, projetar um sistema com qualidade e até com velocidade”, disse Simões.

Vida real

Filho de empresário e de uma profissional que atua na área da logística de uma companhia aérea há mais de quinze anos, Lucas Simões é amazonense e tem uma irmã mais nova.

“Minha família é uma das minhas bases pessoal e profissional. Temos uma família que se respeita e que é composta de pessoas que acreditam umas nas outras. Essa estrutura, sem dúvida, foi e é fundamental para mim”, ressaltou.

Em 2017, Lucas decidiu morar em Portugal, após ter sido aprovado no curso TAL. Para ele, o tempo em Portugal trouxe muitas experiências, aprendizados e, sobretudo, desenvolvimento profissional.

“Eu tinha 19 anos quando me mudei para Portugal. Para um rapaz que nunca tinha morado sozinho na vida, olho para trás a me encho de gratidão pelo que vivi. Foi uma experiência muito edificante. Além das amizades que tenho até hoje, entendo que toda a jornada que vivi por lá foi determinante para a definição do profissional que sou hoje, sobretudo na área da programação”, finaliza.

Sobre o Advia

Neste mês, o prodígio Lucas lançou mais uma boa ideia no mercado nacional: o Advia, plataforma criada para oferecer inteligência artificial aos profissionais do Direito que desejam dinamizar seus trabalhos diários, ganhando tempo, ainda mais organização e produtividade. Entre as funcionalidades do Advia estão a possibilidade de compartilhamento de contratos, a separação e organização de jurisprudências, geração de arquivos em PDF, catalogação de clientes e até a organização de arquivos e conversas oriundos do WhatsApp.

Sem concorrentes no território amazônico, o Advia poderá ser utilizado de forma gratuita. Há uma versão paga também, mas ambos garantem ao usuário a Inteligência Artificial utilizada no aplicativo, além de otimização de tempo e serviços e ainda mais produtividade aos profissionais do Direito.

“A ideia é que o Advia seja uma referência entre os profissionais do Direito porque é uma plataforma altamente inteligente. Os dados imputados diariamente por cada usuário já servirão para treinamento e aperfeiçoamento da própria plataforma, trazendo benefício direto em favor do usuário. Um outro plus é que a plataforma sempre vai sugerir um próximo passo para auxiliar o trabalho do profissional”, revelou Simões.

Recursos

Os recursos-chave do ADVIA incluem:

Eficiência sem Compromisso: contratos elaborados em menos de 60 segundos, sem sacrificar a qualidade ou precisão; Interface Intuitiva: uma plataforma amigável que simplifica o processo, mesmo para usuários sem experiência técnica avançada; Personalização Avançada: a capacidade de personalizar contratos de acordo com as necessidades específicas do cliente; Segurança Jurídica: documentos gerados pelo ADVIA atendem aos mais altos padrões legais, proporcionando tranquilidade aos usuários; Acesso em Qualquer Lugar, a Qualquer Hora: compatibilidade total com dispositivos móveis, permitindo que os advogados criem contratos em qualquer lugar.

Para mais informações sobre o ADVIA, solicite demonstração ao vivo através do formulário divulgado pelo grupo.

