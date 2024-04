Neve em Manaus: Amazonas Shopping recebe parque temático Ártico Pocket, uma imersão no clima polar

Para quem nunca imaginou ver neve em Manaus, o Amazonas Shopping tem uma supernovidade. Já está funcionando no empreendimento o parque temático Ártico Pocket, que permite ao público uma experiência no clima do ártico, sem sair do país.

Nevasca, boneco de neve, batalha de bolinha de neve e simulação da aurora boreal estão entre as atrações do parque, que está funcionando no segundo piso do Amazonas Shopping, próximo à Alameda Gourmet. O Ártico Pocket está aberto de segunda-feira a sexta-feira, das 14h às 22h, sábados das 10h às 22h, e, aos domingos, das 14h às 21h. Os ingressos estão disponíveis pelo site.

Com mais de 400 mil ingressos vendidos durante as temporadas em São Paulo, o Ártico Pocket é a sensação dos eventos de gelo indoor. No Amazonas Shopping ocupa um espaço com mais de 200 metros quadrados e muitas atrações para o público local viver uma experiência diferente.

“A gente não simula a neve. Nós simulamos as condições climáticas que geram um microclima que chega a 20 graus negativos e, com isso, garantimos aos visitantes o contato com a neve de verdade”, explica o idealizador do projeto, Andrés Orozco.

Esse fenômeno é possível quando a temperatura atinge -20°C, o que faz com que a umidade do ambiente transforme a água em neve. O sucesso da atração se dá pela combinação em proporcionar uma experiência em baixas temperaturas em um país tropical, como o Brasil, além de conferir neve de verdade e um super boneco de neve, o único do País. “O Ártico não é só um lugar para se divertir, é um espaço para realizar sonhos incríveis”, enfatiza Orozco.

Ao chegar no espaço, o público é convidado a viver uma expedição no mundo polar, com direito a muita neve, em um percurso livre. As crianças podem brincar de anjinhos ou fazer batalhas com bolas de neves e vivenciar uma nevasca de verdade. “Queremos oferecer uma experiência mágica por aqui e cuidamos de cada detalhe. Para garantir a segurança, os visitantes precisam utilizar sapatos fechados para ter acesso ao local, utilizar luvas térmicas e impermeáveis, e casacos, que podem trazer de casa ou serem alugados na atração”, explica Marina Ehmke, gerente de mídias sociais e marketing do Ártico.

Bastidores do Ártico

Para fazer tudo isso acontecer, o evento envolve uma estrutura gigante. São 15 dias de montagem, mais de 10 carretas para dar conta de tudo e 120 pessoas pensando em cada detalhe.

*Com informações da assessoria

