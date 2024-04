WhatsApp, Instagram e Facebook apresentam instabilidade nesta quarta-feira (3)

Os aplicativos do WhatsApp, Instagram e Facebook caíram na tarde desta quarta-feira (3) e apresentaram grande instabilidade para usuários. Muitos usaram o X (antigo Twitter), para relatar problemas. A Meta, empresa responsável pelo aplicativo, ainda não se pronunciou.

No site Downdetector, que analisa instabilidade em grandes plataformas, os relatos de problemas começaram às 14h47. Envio de mensagens, conexão com servidor e conexão com o website são os problemas mais relatados.

Nos minutos seguintes, de 15h10 a 15h25, o envio de relatório de problemas no WhatsApp Busines foi de 146%; no aplicativo do WhatsApp, de 177%; e no Instagram, 254%.

Graficos mostram detalhes da queda do Whatsapp nesta quarta-feira (3)

No X, antigo Twitter, os assuntos mais comentados no momento da falha dos aplicativos foram “Whatsapp e Instagram” e “Instagram e Facebook”. As postagens reúnem usuários das redes da Meta comentando o problema através de memes.

Confira algumas reações de usuários:

não eh sua internet o whatsapp caiu mesmo — luscas (@luscas) April 3, 2024

A gente correndo pro whatsapp pra saber de o whatsapp caiupic.twitter.com/VpoigKIZrT — Paula. 🇳🇬☘️ (@truelumina) April 3, 2024

Em 5 de março, o Instagram e o Facebook também tinham ficado fora do ar. Usuários dos aplicativos de Mark Zuckerberg relataram instabilidade para acessar as redes sociais.

