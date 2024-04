Banco oferece 100 vagas exclusivas para pessoas com deficiência em todo o Brasil

Banco visa trazer diversidade e inclusão ao mercado financeiro, com oportunidades para profissionais com deficiência no segmento Banco de Varejo

O Itaú Unibanco está com 100 vagas abertas, em todo o Brasil, exclusivamente para pessoas com deficiência. Os cargos disponíveis são para o segmento de Banco de Varejo e vão de Gerente de Relacionamento na rede de agências a Consultor Comercial de Seguros, entre outros.

A iniciativa reforça o compromisso do banco com a diversidade e a criação de oportunidades para todas as pessoas.

Para dar visibilidade às oportunidades voltadas para esse público, o banco conta com a plataforma +Inclui +Oportunidades, que reúne todas as vagas exclusivas ou focadas em pessoas com deficiência, além de programas de formação e parcerias do banco, como o Impulsione, ação afirmativa que oferece curso preparatório e bolsas para os exames de qualificação CPA-10 e CPA-20, da Anbima.

Além da remuneração salarial, os candidatos selecionados terão benefícios como vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, auxílio-creche, seguro de vida, Gympass e Totalpass.

As inscrições serão encerradas à medida que as vagas forem preenchidas. Para obter mais detalhes sobre os pré-requisitos para cada vaga disponível e efetuar a candidatura, os interessados devem acessar o link: https://carreiras.itau.com.br/mais-inclui-mais-oportunidades.

