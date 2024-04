Prefeito de Manacapuru contrata show de Zé Felipe por meio milhão de reais

Manacapuru (AM) — O prefeito de Manacapuru, Beto D’Ângelo (Republicanos), fechou um contrato de alto valor para levar Zé Felipe para uma apresentação no aniversário do município, no dia 15 de julho. Para garantir a presença do cantor, o prefeito planeja desembolsar R$ 500 mil dos cofres públicos. O extrato da contratação foi publicado no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas (AAM), no mês de março.

Já o contrato foi assinado ainda no dia 22 de fevereiro. O documento ainda nomeia o servidor Fábio Júnior Duarte Martins como fiscal do contrato, com validade de 6 meses. Conforme documento, o cantor será uma das atrações do aniversário de 92° de Manacapuru.

No contrato assinado pelo prefeito Beto D’Ângelo, a contratação do “cantor de repercussão nacional” é tida como necessária para “atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura — SEMEC”. Além disso, o documento não informa se o valor da contratação será pago de uma vez ou parcelado.

O show está marcado como ocorrer durante o aniversário da cidade, no Parque do Ingá, conhecido como “Cirandódromo”, a festa é realizada todos os anos durante três dias.

Polêmica na contratação de shows

A contratação milionária do cantor Zé Felipe não é a primeira em Manacapuru. No mês de outubro de 2023, enquanto o Estado enfrentava a maior crise hídrica, o prefeito Beto D’Ângelo fez a contratação do cantor Zé Vaqueiro, para ser atração da Feira Agropecuária de Manacapuru. Durante a seca histórica, o prefeito contratou a empresa “Zé Vaqueiro Original Music LTDA” pelo valor de R$ 490 mil, período que o município estava em estado de alerta por conta da estiagem.

Na época, a contratação de um show milionário em um período de crise chamou atenção das autoridades fiscalizadoras do Estado. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), por meio conselheiro Mario de Mello, deu prazo de 48h para o prefeito explica a contratação do show em um período de crise hídrica. O Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC) havia solicitado suspensão imediata do contrato.

O jornal Em Tempo entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Manacapuru, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço fica aberto para posicionamento futuro.

