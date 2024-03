Radicado em Manacapuru, zagueiro Eric celebra marca de 100 jogos pelo Princesa do Solimões

Como reconhecimento à histórica marca, o Princesa do Solimões realizará homenagens a Eric, antes do duelo contra o Unidos do Alvorada

Manacapuru (AM) – O zagueiro Eric chegará à marca de 100 jogos com a camisa do Princesa do Solimões, neste sábado (30), no estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, em Manacapuru (distante 80 quilômetros de Manaus). O compromisso do Tubarão do Norte – e especial para o jogador – será contra o Unidos do Alvorada, pelas quartas de final do returno do Campeonato Amazonense 2024, às 19h30.

Acreano de Rio Branco, Eric Rodrigo Elias da Rocha deu seus primeiros passos no futebol profissional no Juventus-AC, em 2011. Dois anos depois, pelo Rio Branco-AC, o zagueiro estreou e teve a primeira sequência como profissional. Na terra natal, o jogador ainda defendeu Galvez-AC e Atlético-AC.

Em 2015, as histórias de Princesa do Solimões e Eric se cruzaram pela primeira vez. E a primeira temporada do zagueiro com a camisa alvirrubra foi de mais baixos que altos. Porém, foi a partir desse início difícil que o ídolo do Tubarão do Norte começou a escrever sua longa história pelo clube.

“Não imaginava chegar a 100 jogos com a camisa do Princesa do Solimões, até porque na minha primeira passagem, joguei apenas dois jogos. Sofri uma lesão grave no joelho e fiquei um ano sem entrar em campo. Mas com o passar dos anos e as novas experiências, o Princesa é um clube que aprendi a amar. Meu sentimento é de muita felicidade por poder chegar a essa marca de 100 jogos com essa camisa tão tradicional do futebol amazonense”, declarou Eric.

No clube desde 2020, Eric está em sua terceira passagem pelo Princesa do Solimões. Durante as oito temporadas e os 99 jogos pelo Tubarão, o capitão balançou as redes seis vezes, se tornou o terceiro jogador com mais jogos pela equipe de Manacapuru e acumulou alguns momentos marcantes pelo clube que mais defendeu na carreira.

“Dá para destacar as campanhas do Princesa no Campeonato Amazonense de 2021 e 2022. Foram dois momentos muito bons pelo clube. Em 2021, com um time totalmente caseiro e com muita força de vontade, conseguimos chegar, de forma invicta, até as semifinais do campeonato. E logo em seguida, em 2022, conseguimos chegar à final. E aquele ano foi muito marcante, porque conseguimos colocar o Princesa novamente no cenário nacional. Agora, minha principal meta é ser campeão com o Princesa. Falta ser campeão com essa camisa”, pontuou o zagueiro.

Nesse longo período com a camisa do Princesa do Solimões, Eric encontrou em Manacapuru a sua família. Hoje, o capitão é casado, tem dois filhos e se radicou na Terra da Ciranda.

Homenagens

Como reconhecimento à histórica marca atingida, o Princesa do Solimões realizará homenagens a Eric, antes do duelo que marcará os 100 jogos do zagueiro com a camisa alvirrubra. Válida pelas quartas de final do Barezão, a partida entre Tubarão do Norte e Unidos do Alvorada está marcada para as 19h30.

