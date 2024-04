Ambulância com paciente é atacada a tiros durante tentativa de assalto no AM

Uma ambulância que transportava uma paciente e um acompanhante foi atacada a tiros durante uma tentativa de assalto no KM 5 da estrada do Membeca, na Zona Rural de Caapiranga, no interior do Amazonas. Ninguém ficou ferido.

O motorista da ambulância informou à polícia que ao passar por um trecho da estrada bastante esburacado, ouviu um barulho e achou que um dos pneus tinha estourado. Ele diminuiu a velocidade e foi surpreendido por três homens que saíram armados de uma área de mata.

Os criminosos tentaram interceptar a ambulância, mas o motorista, ao perceber o crime, acelerou o veículo e conseguiu escapar.

Ao chegar na sede Caapiranga, a paciente foi deixada no hospital e o motorista foi até a delegacia registrar um Boletim de Ocorrência (BO). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

