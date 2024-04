Caso Grande Vitória: 6 PMs são condenados e um é absolvido por mortes de jovens

Manaus (AM) – Seis dos sete policiais militares acusados de envolvimento no desaparecimento de três jovens, ocorrido em 2016, após uma abordagem policial, na comunidade Grande Vitória, zona Leste da capital, foram condenados nesta quinta-feira (4), pelo Conselho de Sentença da 3.ª Vara do Tribunal do Júri.

Na oportunidade, os jurados consideraram culpados os policiais militares José Fabiano Alves da Silva, Edson Ribeiro da Costa, Ronaldo Cortez da Costa, Eldeson Alves de Moura, Cleydson Enéas Dantas e Denilson de Lima Corrêa pelo triplo homicídio qualificado praticado contra as vítimas Alex Júlio Roque de Melo, Rita de Cássia da Silva, Weverton Marinho Gonçalves.

Entre os seis condenados, Gleydson Enéas Dantas foi o que recebeu a menor pena: 27 anos de prisão. Aos demais réus, José Fabiano da Silva, Edson Robério Costa; Ronaldo Cortez da Costa; Eldeson Alves Moura e Denilson de Lima Corrêa a pena aplicada foi de 40 anos de prisão.

Dos sete réus acusados pelo Ministério Público do Estado do Amazonas de participação nos homicídios, apenas o policial militar Isaac Loureiro da Silva foi absolvido pelo Conselho de Sentença.

Um oitavo acusado, o PM Luiz da Silva Ramos, teve extinta a punibilidade em razão de sua morte no ano passado.

Caso Grande Vitória

Foto: Divulgação

As vítimas Alex Júlio Roque de Melo, de 25 anos, Ewerton Marinho, 20, e Rita de Cássia, 19, desapareceram no dia 29 de outubro de 2016, após serem abordados por policiais militares no Grande Vitória, no momento em que voltavam de uma festa.

Imagens de câmeras de vigilância da área registraram o momento que os policiais mandaram o trio entrar no carro da PM. Desde então, os jovens nunca mais foram vistos.

Até hoje, sete anos após o crime, os corpos das vítimas não foram encontrados.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Caso Grande Vitória: PM investigado é encontrado morto antes de julgamento em Manaus

Júri popular do ‘Caso Grande Vitória’ é adiado para 2024

Caso Grande Vitória: 3º dia de julgamento tem fase de debate entre acusação e defesas dos réus