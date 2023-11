Caso Grande Vitória: PM investigado é encontrado morto antes de julgamento em Manaus

Manaus (AM) – O tenente Luiz da Silva Ramos foi encontrado morto dentro do Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas, localizado no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, na manhã desta terça-feira (21). O homem teria tirado a própria vida quando chegou ao Comando Geral, para trabalhar.

Luiz é acusado de envolvimento no homicídio de três pessoas no bairro Grande Vitória em 2016. O tenente e mais oito pessoas iriam a júri popular em 29 de janeiro de 2024.

O PM respondia em liberdade e continuava trabalhando na Polícia Militar no setor administrativo. Caso fosse condenado, ele seria exonerado.

Caso Grande Vitória

As vítimas Alex Júlio Roque de Melo, de 25 anos, Ewerton Marinho, 20, e Rita de Cássia, 19, desapareceram no dia 29 de outubro de 2016, após serem abordados por policiais militares no Grande Vitória, no momento em que voltavam de uma festa.

Imagens de câmeras de vigilância da área registraram o momento que os policiais mandaram o trio entrar no carro da PM. Desde então, os jovens nunca mais foram vistos.

Até hoje, sete anos após o crime, os corpos das vítimas não foram encontrados.

