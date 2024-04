Escola da zona rural de Manaus recebe projeto “Família na escola é 10”

Manaus (AM) – A Escola José Sobreira, localizada na comunidade Nossa Senhora de Fátima, zona rural de Manaus, recebe o projeto “Família na Escola é 10”, que destaca a importância do envolvimento dos pais na vida escolar das crianças, promovendo uma parceria sólida entre escola e família para o sucesso educacional dos estudantes. A Secretaria Municipal de Educação (Semed) lançou o projeto nesta quinta-feira (4).

O projeto faz parte do programa Educa + Manaus e busca por uma educação mais inclusiva e participativa. Durante o evento, os pais foram recebidos com café da manhã, palestra e ginástica laboral, ao lado dos filhos, na quadra da escola, proporcionando um momento de integração e troca de experiências. A parceria da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) também foi fundamental, com profissionais realizando aferição de pressão e glicemia, reforçando o compromisso com o bem-estar não apenas acadêmico, mas também físico e emocional dos alunos e de suas famílias.

Luiz Oliveira, chefe da Divisão de Apoio à Gestão Educacional (Dage), destacou a importância da participação dos pais na escola, ressaltando como essa união fortalece os laços entre a comunidade escolar e as famílias, contribuindo para um futuro brilhante para todos os alunos.

“Hoje tivemos uma comunidade presente e participativa, com alunos engajados em diversas atividades que verdadeiramente integram as famílias ao nosso processo educacional”, relatou Luiz.

Essencial

A presença e participação dos pais no lançamento do projeto é essencial, como observou a dona de casa Vanessa Cavalcante, mãe de um aluno do 4º ano.

“Poder estar presente ao lado do meu filho, compartilhando momentos de conversa, café da manhã e até atividades de ginástica laboral, foi uma oportunidade única de integração com o meu filho e a escola”, disse Vanessa.

O evento também contou com a participação ativa do Grêmio Sobreira, composto pelos próprios alunos, que demonstraram seu comprometimento em promover a integração entre os estudantes e melhorar a escola para todos.

Acompanhamento

Por sua vez, a psicóloga Karla Loura, do Cemasp, enfatizou o compromisso em criar um ambiente acolhedor e inclusivo, onde todos os alunos se sintam valorizados e apoiados, através de uma abordagem centrada no aluno, que promove não apenas o seu desenvolvimento acadêmico, mas também o seu bem-estar emocional e social.

“Nossa abordagem centrada no aluno nos permite identificar e abordar as necessidades individuais de cada estudante, promovendo não apenas o seu desenvolvimento acadêmico, mas também o seu bem-estar emocional e social”, destacou Karla.

A gestora da escola, Maria Ozenilda, ressaltou que a iniciativa do projeto é fundamental para fortalecer laços entre a comunidade escolar e as famílias.

“Acredito que este momento aqui é muito importante. É através dessa parceria entre escola e família que nossas crianças podem alcançar uma aprendizagem diferenciada e significativa, estimulando-as a buscar sempre mais conhecimento e a se desenvolverem plenamente”, comentou a gestora.

