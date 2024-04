Fapeam abre editais para cientistas mulheres com investimento de R$ 1,8 milhão; confira

Investimento será aplicado em projetos de pesquisa, desenvolvidos na capital e no interior do estado

Manaus (AM) – Com o objetivo de estimular o protagonismo de pesquisadoras nas diferentes áreas da ciência, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), está com dois editais abertos dedicados exclusivamente às cientistas mulheres. Os programas integram o Movimento Mulheres e Meninas na Ciência, e contam com recurso exclusivo do tesouro estadual, que ultrapassa R$ 1,8 milhão.

O investimento será aplicado em projetos de pesquisa, desenvolvidos na capital e no interior do estado. A iniciativa tem como finalidade reduzir as desigualdades de gênero na ciência, apoiando estudos liderados por mulheres.

Painter Mulheres Cientistas no Interior

Com o propósito de impulsionar projetos no interior do estado, o Programa de Apoio à Interiorização em Pesquisa e Inovação Tecnológica no Amazonas (Painter Mulheres Cientistas no Interior) conta com investimento de R$ 975 mil. São consideradas as seguintes áreas temáticas da bioeconomia: biotecnologia, biorrecursos e bioecologia. O edital estima apoio a até 10 projetos. O prazo para envio de propostas termina em 6 de maio.

A chamada pública pode ser conferida em: https://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0052024/.

Programa Mulher Faz Ciência

O Programa Mulher Faz Ciência apoia projetos de pesquisadoras, da capital e interior do estado, nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Aplicadas e Linguística, Letras e Artes; que contribuam de forma significativa para o desenvolvimento social, econômico, científico, cultural e político no estado, e para o ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) estadual. Serão aplicados R$ 875 mil para amparar até 10 projetos. A submissão de propostas deve ser feita até 3 de maio.

O edital está disponível no link: https://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0062024/.

Movimento Mulheres e Meninas na Ciência

Desde 2020, o Governo do Amazonas, por meio da Fapeam, realiza atividades que visam estimular o protagonismo de mulheres na ciência, seguindo as ações da Unesco e ONU-Mulheres. Além disso, a Fundação pretende dar visibilidade ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 (ODS-5) da Agenda 2030, da ONU, que busca alcançar a igualdade de gênero e dar poder às mulheres e meninas para realizarem seu potencial criativo.

Entre as atividades desenvolvidas tem o Café com Elas, lançamento de editais exclusivos para cientistas mulheres, rodas de conversa, webinars, Fapeam na Feira, Fapeam na Praça, Fapeam na Estrada, Xá com Elas, exposição virtual, podcasts, entre outras.

Portfólio 2024

Lançado em fevereiro de 2024, o Portfólio de Investimentos e Resultados de Pesquisas do Amazonas – Vol.03 – é mais um produto de divulgação científica da Fapeam, que nesta edição reúne 50 projetos de pesquisa finalizados, coordenados exclusivamente por mulheres cientistas que atuam na capital e no interior do Amazonas.

O conteúdo pode ser acessado no link: https://www.fapeam.am.gov.br/portfolios-de-investimentos-e-resultados-de-pesquisas-vol-01-e-vol-02/.

*Com informações da assessoria

