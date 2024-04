Mirante Lúcia Almeida é inaugurado com shows de Vanessa da Mata e David Assayag

Manaus (AM) – Primeiro espaço público vertical da capital, com o projeto arquitetônico assinado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), o mirante Lúcia Almeida, localizado no Centro de Manaus, foi inaugurado, nesta quinta-feira (4), pelo Prefeito de Manaus, David Almeida.

Segundo o prefeito, o espaço que hoje é ocupado pelo mirante, antigamente era lar de moradores de rua e de dependentes químicos.

“O que estamos vivendo aqui é a concretização de um sonho. Este prédio estava abandonado; quando entramos em 2021, retiramos todos os consumidores de drogas, foi quando procuramos o [Carlos] Valente. No dia 9 de março de 2023, demos a ordem de serviço para obras desse complexo”, destacou Almeida.

Ainda de acordo com o chefe do executivo-municipal, o mirante torna-se mais uma opção de lazer e turismo no Centro de Manaus.

“Com esta obra, nós mudamos a cara do Centro de Manaus, o mundo todo sofre com o problema em seus centros, em administrar a área central por conta do abandono que sofreram por décadas. Aqui tinham mais de 100 pessoas em situação de rua, que foram encaminhadas para centros assistenciais. Estamos dando uma contribuição social para Manaus que não tínhamos visto. É uma questão de orgulho e muita alegria”, reiterou David.

Carlos Valente, diretor-presidente do Implurb, explicou a importância deste projeto para a cidade de Manaus, na visão arquitetônica.

“Aqui trabalhamos com o conceito biofilia, a relação do concreto com a natureza, e a natureza nos abençoa com a chuva. O prefeito David Almeida está entregando o maior projeto do Centro, depois do Teatro Amazonas”, sinalizou Valente.

Emocionada, a irmã da homenageada, Luana Melo, fez um discurso relembrando as histórias de vida de Lúcia Almeida, que foi esposa do prefeito David Almeida antes de falecer de câncer.

“Obrigada, prefeito David Almeida. Lúcia era sábia, ela gostava de conversar sobre cultura, política, dominava muitos assuntos. Lúcia sabia que aqui era o marco zero da cidade. Eu tenho certeza que ela estaria lisonjeada de saber que seu nome está marcado no Centro. Que essas obras da prefeitura sejam valorizadas e zeladas em nome da minha irmã”, finalizou Melo.

O mirante

O mirante conta com 11 operações comerciais, desde café da manhã até lanchonetes, restaurantes, sorveteria e drinks, e começa a funcionar com um horário de teste para os atendimentos, uma fase de ajustes e adaptação dos empreendimentos comerciais, com horários durante todo o dia e à noite.

De segunda a quinta-feira, das 10h às 23h, vão funcionar os dois restaurantes do espaço (segundo pavimento), os quiosques de petisco, boteco e hamburgueria (todos no terceiro pavimento), sorveteria (térreo), e uma loja estilo pub (térreo). Já na sexta e sábado, o horário será das 10h à meia-noite. No domingo, o mirante estará funcionando das 10h às 22h.

A única exceção nos horários é para o quiosque de café, que fica no terceiro pavimento, abrindo de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 15h às 20h. Aos sábados e domingos, o local atenderá das 7h às 12h e das 15h às 21h.

Ocupação

A prefeitura promove a ocupação não só artística, cultural e pública do mirante, mas também comercial, tendo licitado diversas operações para a diversificação do novo espaço. A base do “Nosso Centro” envolve ações de economia, turismo, história, empreendedorismo, cultura, arte e habitação, com três etapas de implantação.

A partir de concorrência pública, o mirante já conta com permissionários, empresários, empreendedores e comerciantes, que vão atuar em lojas, quiosques, lanches e restaurantes.

O largo

Também foi inaugurado o largo de São Vicente, no Centro. A inauguração contou com a presença de autoridades públicas, como o vice-governador, Tadeu de Souza. O largo de São Vicente tem mais de 3,5 mil metros quadrados, uma área construída do zero, com piso acessível e calçadas em pedra São Thomé. No largo ainda tem um espaço exclusivo para os animais de estimação, um playpet, em área sombreada e debaixo de árvores para momentos de lazer com seus donos e tutores.

Leia mais

Entrega do mirante Lúcia Almeida terá shows de Vanessa da Mata, David Assayag e Arlindo Neto

Mirante do ‘Nosso Centro’ terá referências arquitetônicas inspiradas na Amazônia

Restaurante inaugura novo espaço no mirante Lúcia Almeida, no Centro Histórico de Manaus