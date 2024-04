Dupla agia em uma motocicleta, abordava as vítimas em via pública e roubavam seus pertences

Manaus (AM) – Luan Cleber Cavalcante e Philipe Monteiro de Lima foram presos em flagrante nesta sexta-feira (5), por roubos cometidos no dia 2 de fevereiro deste ano, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

A dupla agia em uma motocicleta, abordava as vítimas em via pública e roubavam seus pertences.

Conforme a delegada Elizabeth de Paula, titular da unidade policial, foram feitas denúncias dos constantes assaltos que estavam acontecendo naquela localidade. Segundo a autoridade policial, as investigações iniciaram e, mediante as imagens de câmeras de segurança da região, foi possível ver uma das ações da dupla e identificar a motocicleta utilizada.

“Hoje nós tiramos de circulação esses indivíduos que vinham atormentando a população do bairro de Petrópolis. Chegamos ao paradeiro deles por meio de constantes investigações e com êxito efetuamos as prisões”, disse a delegada.

A dupla foi autuada por roubo. Ambos passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

