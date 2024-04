Corrida de rua ‘Manaus em Movimento’ reúne mais de 6 mil pessoas na Ponta Negra

Mantendo a tradição iniciada no ano anterior, a Manaus em Movimento 2024 abriu espaço para corredores mirins e juvenis

Mais de 6 mil pessoas, entre atletas, amantes de corridas e torcedores, prestigiaram a corrida de rua “Manaus em Movimento – Promovendo Saúde”, realizada pela Prefeitura de Manaus, na manhã deste domingo (7), no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste. Em sua terceira edição, a competição coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), teve provas para todas as idades, além de um circuito com orientações e serviços de saúde, reforçando a mensagem de que atividade física, saúde e qualidade de vida têm tudo a ver.

O prefeito David Almeida, que foi um dos participantes da prova, destacou que a iniciativa busca fomentar a prática de atividades físicas e desportivas entre a população como forma de assegurar uma maior qualidade de vida.

“Trabalhar com políticas públicas na transversalidade é importante para que possamos dar à população acesso a práticas desportivas e exercícios físicos, e assim incentivar as pessoas a sair do sedentarismo”, apontou Almeida.

Com o céu ainda clareando na Ponta Negra, em meio a milhares de atletas e torcedores animados para o início das provas, a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, avaliou a corrida como uma grande celebração pelo Dia Mundial da Saúde, comemorado neste domingo.

“É uma festa linda neste dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, a Ponta Negra lotada com as equipes que vão disputar as provas, mostrando que a gente pode promover a saúde por meio da atividade física”, destacou.

Dia de vitórias

E a festa foi especial para Uhuru Figueira Rocha e Leandro Silva Costa, os primeiros a cruzar a linha de chegada, nas respectivas categorias Feminino e Masculino da prova de 5Km, com os tempos de 19 minutos e 51 segundos e 16 minutos e 3s. No pódio da prova, que reuniu 3 mil corredores inscritos, subiram também Thais Porfirio Dias e Cristiane Lopes Garcia, segunda e terceira colocadas no feminino, e Wermerson Ribeiro e Wenderson Auzier dos Santos, no masculino.

Feliz com o troféu do 1º lugar, Uhuru disse que a vitória foi uma alegre surpresa em meio a uma rotina pesada de treinos que vem seguindo.

“Vim de uma semana bem cansativa, pela sequência e sobrecarga de treinos, e realmente me surpreendi com o resultado, não esperava ficar em primeiro”, relatou a corredora, que é destaque nacional nos 800 metros, figurando em terceiro lugar no ranking adulto feminino da modalidade no país.

Mais tarde, foi a vez de Dionísio Cosme Cardoso e Gezabel Albuquerque da Silva se sagrarem vencedores na prova dos 10Km, que teve um total de 1.700 inscritos. Gezabel, que concluiu a prova com o tempo de 43’52”, dividiu o pódio com Aldileia Gentil e Edite Teixeira, segunda e terceira colocadas no feminino, respectivamente.

Dionísio, que foi sagrado vencedor ao lado de Jean de Souza Pereira e Luis Moura Camelo, segundo e terceiro lugares, festejou a vitória, que se soma a outras conquistas em seus quase 20 anos de corridas.

“É uma sensação muito boa! É o segundo ano em que participo, no ano passado fiquei em segundo lugar nos 5Km. Fiquei muito feliz pelo resultado”, declarou o corredor, que cravou o tempo de 36’15”.

Ainda dentro da modalidade 5Km, foram premiados Marleide Sales da Silva e Francisco Barros Pimenta, respectivos vencedores feminino e masculino na categoria de pessoas que fazem uso de cadeira de rodas, e Antonio de Oliveira Honório, primeiro colocado entre as pessoas com deficiência visual.

Com o maior número de participantes a concluir as provas no tempo máximo previsto, a Mucuras Runners recebeu o troféu da competição por equipes, seguida da E.M. Runners e da Curicas Runners.

Além dos campeões nas categorias e modalidades individuais, premiados com medalha e troféu, todos os inscritos nas modalidades principais que cruzaram a linha de chegada nos tempos máximos de prova também receberam medalhas de participação.

Jovens corredores

Mantendo a tradição iniciada no ano anterior, a Manaus em Movimento 2024 abriu espaço para corredores mirins e juvenis, que aprenderam desde cedo que atividades físicas e saúde correm juntas. Entre eles estavam os jovens Caio Eduardo Costa da Silva e Kiara Pereira, ambos de 6 anos e cheios de disposição.

“Estou preparado e quero ganhar”, declarou Caio, antes da largada para a provinha dos 200 metros na corrida municipal, voltada para crianças de 2 a 6 anos. Kiara também era só expectativa antes do início da corridinha: “Estou muito animada, muito feliz e quero ganhar muitos prêmios”, sentenciou.

As provas para o público juvenil, sem caráter competitivo, também incluíram o trajeto de 400 metros, para crianças e adolescentes de 7 a 12 anos. Centenas de jovens corredores participaram das corridinhas, impulsionados pela animação e pelos gritos de torcida de pais e mães, em coro com o público que prestigiou o evento na Ponta Negra. Todos os participantes mirins e juvenis receberam medalhas de participação.

Saúde em circuito

A programação da 3ª Corrida Manaus em Movimento contou ainda com o circuito Tendas da Saúde, onde corredores e visitantes receberam orientações sobre os males ligados ao sedentarismo e a importância das atividades motoras para o bem-estar físico e mental. Também nas estruturas, foram ofertados serviços de aferição de pressão arterial e glicemia, medição de peso e altura e cálculo do peso ideal, além de sessões de auriculoterapia e distribuição de mudas.

A servidora pública Valéria Albano visitou o circuito após participar da corrida e aproveitou para aferir a pressão com os profissionais de saúde da Semsa. Ela, que começou a praticar atividades físicas para lidar com a hipertensão arterial, participou do evento pela primeira vez e aprovou.

“Já indico às pessoas para virem nos próximos anos. Parabéns à prefeitura e à secretaria de saúde pela iniciativa, é uma grande oportunidade para nós, cidadãos, ter uma corrida gratuita e com todas essas atividades e serviços de saúde disponíveis”, apontou.

O circuito de saúde da Semsa incluiu ainda um espaço voltado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), onde o público pôde conhecer o trabalho das equipes de atenção pré-hospitalar e os veículos utilizados nos atendimentos de urgência e emergência.

A corrida de rua “Manaus em Movimento – Promovendo Saúde” integra as comemorações pelo Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril. A proposta da competição, que já faz parte do calendário de corridas de rua do município, é sensibilizar a população para a importância da prática de atividades físicas e esportivas para a promoção da saúde e a prevenção de doenças.

*Com informações da assessoria

