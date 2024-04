Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia chega no 7º dia de competição, na Ponta Negra em Manaus

Manaus (AM) – Neste sábado (6), a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), seguiu com as disputas da 7ª etapa do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia. Na praia da Ponta Negra, foram realizadas as últimas partidas da fase classificatória e as quartas de final. Promovida pela Confederação Sul-Americana de Voleibol (CSV), a competição internacional faz parte do calendário de ações de Manaus como “Cidade Sul-Americana do Desporto” de 2024.

O Circuito conta com atletas representando nove países, com duplas masculinas e femininas do Paraguai, Chile, Uruguai, Equador, Argentina, Peru, Brasil, Guiana e Bolívia. De acordo com Marcelo Wangler, diretor-executivo da CSV, o apoio da prefeitura para a realização da competição internacional foi essencial.

“Essa parceria foi uma grande oportunidade para nós da Confederação Sul-Americana de Voleibol, porque é uma etapa do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia aqui em Manaus, algo diferente, algo novo, e nós tínhamos essa vontade de fazer uma etapa aqui. E é bom também para a cidade, porque ajuda a desenvolver a modalidade aqui”, comentou.

O diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira, ressaltou que a possibilidade de sediar este evento é mais um prêmio que Manaus recebe após a chancela de Cidade Sul-Americana do Desporto, e reforça o convite para a população prestigiar o evento de maneira gratuita.

“É uma ótima oportunidade não só para o público, mas também aos atletas manauaras, que podem participar de um evento de altíssimo nível, porque há muito tempo não se vê um voleibol de praia sendo jogado na Ponta Negra com nível tão alto como está sendo apresentado aqui pelos atletas, sobretudo os atletas estrangeiros. Aos locais, entendemos como uma grande oportunidade de rodagem. Temos atletas que já disputaram Olimpíadas e Mundiais aqui. Convido a população manauara a vir assistir a reta final e prestigiar um evento tão grandioso”, concluiu.

A programação segue neste domingo (7), com as semifinais e finais a partir das 8h, até à noite. As partidas contam com transmissão ao vivo no canal da CSV, no YouTube, e têm entrada gratuita ao público nas areias da Ponta Negra.

