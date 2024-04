Manaus FC vence o RPE Parintins e é campeão do returno do Campeonato Amazonense

Taça garantiu classificação para a finalíssima do Barezão - contra o Amazonas FC, campeão do primeiro turno -, além de vaga na Copa do Brasil, Copa Verde e Série D de 2025

Manaus (AM) – O Manaus FC é o campeão do segundo turno do Campeonato Amazonense 2024. Na noite deste domingo (7), o Gavião Real venceu o RPE Parintins por 1 a 0, na Arena da Amazônia, com gol do atacante Denis. A taça garantiu classificação para a finalíssima do Barezão – contra o Amazonas FC, campeão do primeiro turno -, além de vaga na Copa do Brasil, Copa Verde e Série D de 2025.

Na final geral do Campeonato Amazonense, Manaus e Amazonas duelam em jogo único, com local, data e horário a serem definidos pela Federação Amazonense de Futebol (FAF). A expectativa é de que a decisão aconteça no estádio do Sesi, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Vice-campeão, o RPE Parintins se despede da temporada e volta a campo somente no Barezão de 2025.

O jogo

Dominante no início da partida, o Manaus chegou com perigo logo aos quatro minutos. Renanzinho cobrou falta lateral na direção da área e a bola chegou em Gutierrez, que deu um corte seco em Vagalume e chutou de canhota, mas Gabriel Henrique tirou em cima da linha, de cabeça.

Aos 21, Renanzinho chutou forte de fora da área para a defesa de Robert. Aos 38 minutos, Felipe Tiririca puxou contra-ataque pela direita, Roney cruzou para Ibiapino, que fez um golaço de letra, mas o lance foi anulado por impedimento.

No intervalo, Renatinho Potiguar mexeu duas vezes, colocando Denis e Thiaguinho nas vagas de Adenilson e Roney. E as mudanças surtiram efeito logo com 40 segundos de jogo, quando Renanzinho fez jogada individual pela ponta esquerda, chegou à linha de fundo e cruzou para trás. O camisa 18 Denis chegou batendo, a bola desviou na defesa e entrou mansamente no gol.

Denis marcou o gol do título esmeraldino na Arena da Amazônia. Foto: Deborah Melo/FAF

Aos cinco minutos, Renanzinho tabelou com Thiaguinho e bateu colocado da entrada da área na direção do ângulo, mas Robert foi buscar. A resposta do Parintins veio aos 25 minutos. Daniel Costa acionou Állefe pela direita, o ponta cruzou para o meio e quando Léo Itaperuna se armava para chutar, André Victor cortou.

Já aos 35 minutos, quase o segundo gol do Manaus. Renanzinho cobrou falta frontal com força, a bola passou pela barreira e parou em mais uma defesa de Robert. O camisa 10 desperdiçaria grande chance já nos acréscimos, quando recebeu passe de Felipe Tiririca e finalizou na trave.

