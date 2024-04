Manaus FC e RPE Parintins decidem título returno do Barezão no domingo (7)

Equipes se enfrentam no domingo (7), às 18h, na Arena da Amazônia, definiu a FAF. Campeão fica com vaga na Copa do Brasil 2025 e garante Série D para próxima temporada

Manaus (AM) – Manaus FC e RPE Parintins decidem o título do segundo turno do Campeonato Amazonense 2024, neste domingo (7), às 18h, na Arena da Amazônia. A Federação Amazonense de Futebol (FAF) anunciou data, local e horário da final nesta quinta-feira (4).

O campeão do segundo turno se garante na final geral do Estadual e vai decidir o título com o Amazonas FC – campeão do primeiro turno -, e também assegura vagas na Série D do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Verde de 2025.

Manaus e Parintins vão se enfrentar pela segunda vez nesta temporada. O primeiro duelo ocorreu no dia 6 de fevereiro, pela quinta rodada do primeiro turno, e foi vencido por 1 a 0 pelo time do interior, com gol de Lucas Sibito.

Gavião goleia na semi

O Manaus está na final do segundo turno do Campeonato Amazonense 2024 após golear o Unidos do Alvorada por 4 a 0, na tarde desta quarta-feira (3), na Arena da Amazônia. Roney, Wendel Nery, Jean Torres e Lúcio Maranhão fizeram os gols da classificação esmeraldina. Com o resultado, o Alvorada foi rebaixado para a Série B do Estadual.

Ao final do duelo, o lateral Wendel Nery, do Manaus, foi eleito o Caboco do Jogo, premiação oferecida pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) ao melhor jogador da partida.

RPE Parintins marca no fim

O RPE Parintins é finalista do segundo turno do Campeonato Amazonense após vencer o Manauara por 2 a 1. Léo Itaperuna e Állefe marcaram para os classificados, enquanto Rafinha balançou as redes para o Robô da Amazônia.

O gol da vitória saiu aos 55 minutos do segundo tempo, quando Léo Itaperuna invadiu a área, caiu em jogada com Paulinho e o árbitro assinalou pênalti. Já aos 59 minutos, Állefe foi para a cobrança, bateu cruzado e colocou o Parintins na frente de novo.

Líder da classificação geral, o Manauara já tem vaga garantida na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025, e agora foca as atenções na disputa da edição de 2024 a partir do fim de abril. O Robô da Amazônia estreia em casa contra o Rio Branco-AC, com detalhes a serem divulgados pela CBF.

