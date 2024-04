Da Amazônia para o Brasil: investimentos em carregamento elétrico impulsionam sustentabilidade e desenvolvimento regional

Os carros elétricos continuam ganhando popularidade no Brasil em 2024, consolidando a tendência observada no ano anterior. Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), janeiro deste ano registrou um recorde, com 12.026 veículos eletrificados emplacados, marcando um aumento de 167% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram vendidas 4.503 unidades. Esse feito é ainda mais notável considerando o contexto de mudanças tributárias, com a retomada do imposto de importação de veículos elétricos, que entrou em vigor no primeiro dia do ano, estabelecendo uma taxa de 10% para carros elétricos a bateria (BEV) e 12% para elétricos híbridos.

Na região Norte, Manaus se destacou como a capital líder em vendas de carros elétricos durante o ano de 2023, alcançando a marca de 826 unidades vendidas. Segundo dados fornecidos pela ABVE, a capital do Amazonas conquistou a décima quinta posição entre as capitais do país em vendas de carros elétricos no ano passado.

Mercado em ebulição, em fevereiro a Cal-Comp Indústria e Comércio de Eletrônica e Informática anunciou um plano para produção de estações de abastecimento para carros elétricos. Já em março, foi a vez da montadora BYD anunciar que irá produzir baterias de carros elétricos em Manaus.

Apostando no crescimento do segmento, a Invest Amazônia Brasil, em parceria com a Kûara Energy, empresa especializada em energia limpa e eletromobilidade, presente no Polo Industrial de Manaus (PIM) desde 2021, está direcionando investimentos para ampliar a instalação de pontos de carregamento elétrico na cidade.

“A Kûara Energy é uma empresa especializada em energia limpa e também em eletromobilidade. A ideia é fortalecer o nome da Amazônia e trazer soluções inovadoras para o mercado. Com o aumento exponencial de vendas de carros elétricos e o consequente aumento no consumo de energia, a necessidade de expandir e fortalecer a infraestrutura de carregamento elétrico torna-se cada vez mais evidente. É nesse cenário desafiador que a nossa empresa se destaca, oferecendo soluções arrojadas para atender a essa demanda”, afirma Rubenson Chaves, cofundador da Kûara Energy.

A empresa oferece uma solução completa de carregamento, combinando hardware, software e aplicativo, para atender às necessidades de estabelecimentos públicos e privados. Essa estratégia não apenas fortalece a infraestrutura energética da região, mas também impulsiona o desenvolvimento socioeconômico local, trazendo novos investimentos e oportunidades para a comunidade.

O primeiro ponto de carregamento da empresa está em operação no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da cidade e atende a todas as marcas de veículos elétricos. Com acesso fácil e conveniente, os condutores podem utilizar um aplicativo intuitivo para gerenciar remotamente o processo de recarga, localizar o ponto de carregamento, iniciar e interromper a recarga, além de acessar informações detalhadas e histórico de uso. Entretanto, o audacioso plano de expansão, que contempla a instalação de 300 pontos até o fim do ano, inclui não apenas Manaus, mas também Belém e São Paulo.

Com o compromisso de expandir ainda mais sua rede de carregadores elétricos, essas iniciativas estão pavimentando o caminho para um futuro mais limpo, eficiente e sustentável para todos os brasileiros!

Rubenson Chaves é cofundador da Kûara Energy, empresa especializada em energia limpa e em eletromobilidade Foto: Divulgação

Shop do Pé reinaugura loja no Sumaúma Park Shopping

Importante rede de lojas de calçados e material esportivo do Amazonas, a Shop do Pé anuncia a reinauguração da unidade localizada no Sumaúma Park Shopping. O grupo possui mais de 35 anos no mercado e mantém lojas em Manaus, Boa Vista e Belém.

Para celebrar este momento especial, as 30 primeiras pessoas que chegarem à loja receberão um vale-compras no valor de R$ 50 para utilizarem em suas compras no estabelecimento, e todos os clientes terão 30% de desconto nos produtos adquiridos (exceto mochilas Karga). De acordo com o departamento de marketing da empresa, a unidade apresentará um conceito moderno, com um novo layout.

Novo modelo: Amazon Brasil expande uso de centro de distribuição para agilizar entregas de vendedores

Com o objetivo de otimizar as entregas dos vendedores da Amazon Brasil localizados no Rio Grande do Sul, a marca informou, na terça-feira (2/4), a expansão do primeiro centro de distribuição com operação conjunta do país. Anteriormente, o centro de distribuição armazenava apenas os produtos vendidos e enviados pela própria empresa. Agora, os vendedores parceiros poderão utilizar o espaço, visando agilizar a logística e efetuar as entregas com maior rapidez. Esse formato de distribuição faz parte do programa FBA Logística da Amazon.

Indeferimento mantém taxa de cobrança do Ifood

Uma ação judicial movida pela Associação de Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul (Adecon), em caráter liminar, contra a empresa iFood, foi negada pela justiça de Campo Grande. Na ação, a entidade solicitou à magistratura que determinasse o fim da cobrança da taxa de serviço prevista no aplicativo, a qual ocorre quando a compra não atinge o valor mínimo imposto pela empresa. Além disso, a Adecon requereu, no objetivo final, que a empresa pagasse R$ 815,2 milhões por danos coletivos. Entretanto, no despacho, o juiz Marcelo Ivo de Oliveira, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, considerou que a taxa de serviço cobrada pelo iFood está em vigor há no mínimo três anos e somente agora a entidade procurou a justiça para o possível reparo.

O juiz também entendeu que os consumidores podem utilizar outros aplicativos de entrega disponíveis. Após o indeferimento, o juiz concedeu prazo para o iFood apresentar contestação e, posteriormente, a Adecon também poderá apresentar impugnação.

Madonna e o impacto na economia carioca

Desde que a diva do pop confirmou a realização de um show no Rio de Janeiro no sábado (4/5), a procura por viagens para a capital carioca registrou um crescimento expressivo. Essa foi a constatação da Decolar, que realizou um levantamento com base na procura por passagens aéreas no site e aplicativo da companhia. A empresa verificou que entre os dias 21 e 24/3 houve um aumento de 82% nas buscas por passagens aéreas entre os dias 3 e 5/5, quando comparado com a semana anterior, no caso, 14 e 17/3.

A sondagem também apurou que São Paulo, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte foram os destinos que mais buscaram pelo Rio de Janeiro. Se já tá assim agora, imagina o impacto para a economia quando a Madonna estiver em solo carioca? Vai ser um reboliço só!

RÁPIDAS & BOAS

O Santander, em parceria com a Dio, está com inscrição aberta para o ‘Santander Bootcamp 2024’ até segunda-feira (8/4). Trata-se de um programa composto por quatro trilhas educacionais, do básico ao avançado, para pessoas que desejam iniciar uma carreira em desenvolvimento de software ou que já atuam profissionalmente e buscam melhores oportunidades. As inscrições estão disponíveis pelo link (https://encurtador.com.br/iBNQ1).

O educador financeiro Alon Hans lançará na noite de terça-feira (9/4), das 19h às 21h, no Hotel Holiday Inn, ao lado do Shopping Studio 5, a obra em coautoria ‘Dinheiro Inteligente’. A programação inclui a apresentação do livro, sessão de autógrafos e comercialização dos exemplares.

Entre os dias 10 e 12/4, das 14h às 21h, acontecerá a Navegistic Navalshore Amazônia 2024. Durante a feira, cerca de 100 empresas e instituições estarão em exposição, mostrando produtos e serviços de mais de 300 marcas de fabricantes nacionais e internacionais. O evento está sendo organizado pela NN Eventos Ltda. e ocorrerá no Centro de Convenções da Amazônia Vasco Vasques. O acesso é gratuito e o credenciamento pode ser feito pelo link (https://encurtador.com.br/bpJY6).

As inscrições para o DevTITANS vão até sexta-feira (12/4). O projeto, uma parceria entre o IComp/UFAM, Motorola e Flextronics, cria o Curso de Capacitação de Android em Sistemas Embarcados. O curso é voltado para alunos de graduação, pós-graduação e profissionais do mercado. O edital e demais informações estão disponíveis pelo link (https://devtitans.icomp.ufam.edu.br/).

