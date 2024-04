Itacoatiara (AM) — A mãe do prefeito de Itacoatiara, Lisette Bouez Abrahim, de 83 anos, foi acusada de se envolver em um acidente de trânsito com um motociclista e não prestar socorro na Avenida Parque, no Centro do município, na última quinta-feira (4).

Segundo testemunhas, Lisette se preparava para cruzar a avenida, quando acabou colidindo com um motociclista que trafegava em alta velocidade.

A vítima, identificada como Cauby Júnior, foi arremessada na pista devido ao impacto. A mãe do prefeito disse que prestou socorro ao ferido logo após o acidente, colocando seu carro à disposição para transportá-lo ao hospital.

“Vi que ele estava perdendo muito sangue e respirava. Me abaixei, coloquei as mãos nas costas dele, fiz uma oração, pedi a Deus que desse vida para aquele rapaz, que não acontecesse o pior”, comentou Lisette em entrevista aos veículos de comunicação do município.

Mas, a história se contradiz com o que foi relatado por portais de notícias de Itacoatiara, que afirmaram que, na verdade, a mãe do prefeito se escondeu nas dependências da Secretaria Municipal de Educação de Itacoatiara (Semed).

Além de mãe de Mário Abrahim, Lisette também é servidora pública da prefeitura, uma vez que atua como coordenadora da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI).

O Em Tempo entrou em contato com a assessoria do Prefeito Mário Abrahim, que negou a omissão de socorro no acidente, afirmando que a notícia é caluniosa, inverídica e que tenta ‘denegrir’ a conduta admirada de uma senhora idosa, que está em pleno gozo de suas faculdades mentais. Ainda de acordo com a assessoria, Lisette ficou no local, confortando a vítima até a chegada da ambulância, e não houve demora no socorro.

Informações apontaram que Cauby foi transferido para Manaus devido à gravidade dos ferimentos e que ele estava sem capacete na hora do acidente.

