Manaus entra na contagem regressiva para receber Luan City Festival

Neste sábado (13), a galera de Manaus tem um encontro marcado com o Luan City Festival, um verdadeiro espetáculo que vai trazer Luan Santana e uma turma boa da música, como Marília Tavares, Léo Santana e Luisa Sonza. Já imaginou? Depois de balançar Campo Grande, Goiânia e São Paulo, o festival chega com tudo na Arena da Amazônia, prometendo uma noite cheia de luz, cores e, claro, música da melhor qualidade.

A ideia é fazer uma superprodução, com direito a palco suspenso e tudo mais, numa vibe total do DVD do Luan gravado em Belo Horizonte. O cara não brinca em serviço e vai trazer um show 2.0, misturando sucessos que a gente adora, tipo ‘Morena’ e ‘Coração Cigano’, com músicas novinhas em folha. Sim, estamos falando de sete faixas inéditas para ninguém botar defeito.

Os últimos ingressos estão voando. As vendas acontecem nos shoppings Manauara e Millenium ou por um clique rápido no Q2Ingressos.

Há opções de ingressos para todos os gostos e bolsos, que vão desde R$ 100 (pista Praça Meteoro) até R$ 610 no camarote (Lounge Ambiente Errado) com direito a comidinhas e bebidas até o fim da festa, tem para todos os gostos e bolsos. Tem ainda o ingresso do setor Alameda Meio Termo (Área VIP), com valor de R$ 300, com Open Bar de bebidas disponível até as 3h

Sob a assinatura da renomada Fábrica de Eventos, o Luan City Festival é a promessa de uma experiência única e imersiva, com elementos visuais impressionantes que destacam a grandiosidade do projeto, muita música boa, energia positiva e momentos que ficarão para sempre na memória de todo o público.

*Com informações da assessoria

