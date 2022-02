Homem é assassinado em Iranduba com vários tiros na cabeça

Iranduba (AM)– Em Iranduba (município localizado a 27 quilômetros de Manaus), na tarde deste sábado (5), um homem ainda não identificado morreu após receber vários tiros na cabeça e no pescoço. A vítima morreu no local, no bairro Morada do Sol.

O crime ainda será investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Inicialmente, segundo informações de populares, possivelmente o crime teria sido motivado por brigas entre facções criminosas. Entretanto, não há informações de como o fato aconteceu, tendo em vista que o local é denominado como área vermelha no município.

Leia mais:

TCE revoga suspensão e autoriza concurso público da Polícia Militar

AM ultrapassa 6 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas até este sábado (5)

Pesquisa de site aponta que 45% dos héteros já pensaram em ter uma relação homossexual