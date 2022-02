AM ultrapassa 6 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas até este sábado (5)

Manaus (AM) – O Amazonas atingiu uma marca expressiva da vacinação neste sábado (5). Até a data de hoje, o estado chegou a 6.012.886 doses de vacina contra Covid-19 aplicadas, conforme dados parciais do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. Do total de doses aplicadas, 2.876.211 são de primeira dose, 2.353.531 de segunda dose, 56.486 de dose única, 726.459 de 1ª dose de reforço e 199 de 2ª dose de reforço.

A informação está disponível no site da FVS-RCP, no endereço www.fvs.am.gov.br. Os dados são consolidados pela FVS-RCP a partir de informações das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades. “Juntos nós vamos conseguir vencer a luta contra a Covid. E nessa luta a vacina é a arma mais poderosa. Por isso não estamos medindo esforços para cada vez mais ampliar a cobertura vacinal da população”, afirmou o governador Wilson Lima.

Estratégia

A marca de mais de 6 milhões de doses de vacina contra Covid-19 foi alcançada com a contribuição da população buscando a vacinação nos postos, também incluídos nas estratégias do Governo do Amazonas para ampliação da cobertura vacinal contra o novo coronavírus.

Governador Wilson Lima marcou presença em duas escolas de samba na campanha ‘Pra Sambar Tem que Vacinar’. Foto: Diego Peres/Secom

De junho de 2021 a janeiro de 2022, foram realizados 25 edições do mutirão Vacina Amazonas contra a Covid-19, totalizando 970.695 doses aplicadas em Manaus e em municípios do interior do Amazonas, como Manacapuru, Novo Airão, Parintins, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Iranduba, Itapiranga, Urucará, São Sebastião do Uatumã, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Manaquiri, Beruri e Caapiranga.

Doses aplicadas por município

Conforme dados gerenciados pela FVS-RCP, e informados pelas secretarias municipais de saúde de cada cidade do Amazonas, até este sábado (05/02), foram aplicadas as seguintes quantidades de doses, considerando as 1ª e 2ª doses, doses únicas, 1ª e 2ª dose de reforço:

Manaus (3.668.678), Parintins (179.523), Itacoatiara (137.704), Manacapuru (115.603), Tefé (105.410), Iranduba (95.933), Maués (84.080), Coari (71.703), Humaitá (69.061), Manicoré (67.235), São Gabriel da Cachoeira (64.632), Lábrea (59.484), Benjamin Constant (57.789), Autazes (54.886), Barreirinha (54.504), Presidente Figueiredo (50.499), Eirunepé (45.655), Careiro (44.177), Boca do Acre (41.458), Tabatinga (41.447), Borba (41.060), Carauari (40.672), Nova Olinda do Norte (36.885), Rio Preto da Eva (33.904), Nhamundá (32.531), São Paulo de Olivença (32.135), Careiro da Várzea (31.977), Santo Antônio do Içá (31.415), Manaquiri (26.876), Urucurituba (26.567), Fonte Boa (26.529), Boa Vista do Ramos (26.143), Urucará (24.640), Novo Aripuanã (24.128), Jutaí (23.249), Codajás (22.751), Tonantins (21.821), Apuí (21.664), Barcelos (21.251), Envira (21.116), Silves (20.355), Alvarães (19.712), Beruri (19.687), Novo Airão (18.687), Atalaia do Norte (17.293), Tapauá (17.286), Ipixuna (17.258), Anori (17.231), Santa Isabel do Rio Negro (15.932), Pauini (15.832), Itapiranga (15.808), Juruá (15.596), Maraã (15.083), Guajará (14.650), Uarini (14.460), Caapiranga (14.381), São Sebastião do Uatumã (13.868), Canutama (13.641), Anamã (12.952), Amaturá (11.498), Itamarati (10.162) e Japurá (4.739).

