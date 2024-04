Parceria entre empresa e ONG promove ação volutaria para crianças do GACC Amazonas

Ação contará com atividade de mediação de leitura com livros do acervo da Vaga Lume para um grupo de 30 crianças assistidas pelo GACC Amazonas

Manaus (AM) — Em um esforço conjunto para apoiar as crianças da Amazônia, a Vaga Lume, que há 22 anos implementa bibliotecas comunitárias na região, e a Bemol, um dos maiores grupos varejistas da região Norte do país, se unem em uma ação de voluntariado corporativo. O encontro será realizado nesta sexta-feira (12), e busca conectar os colaboradores da empresa às organizações sociais apoiadas por ela.

O encontro com os voluntários começa pela manhã no auditório do escritório da Bemol, no Centro de Manaus. Será apresentado o trabalho da Vaga Lume, bem como as diversas possibilidades, presenciais ou digitais, de tornar-se um voluntário da ONG e um workshop de mediação de leitura. À tarde será realizada atividade de mediação de leitura com livros do acervo da Vaga Lume para um grupo de 30 crianças assistidas pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Amazonas (GACC Amazonas), que estarão acompanhadas de seus familiares.

Parceiras em 2024, além de apoiar diretamente as bibliotecas comunitárias, a ONG desenvolve com a Bemol uma ação que conta também com a MOL Impacto, a maior editora de impacto social do mundo. O livro-poster “Vamos Brincar Juntos!” está à venda em todas as lojas da Bemol e, sempre que um livro é vendido, gera uma doação para a Vaga Lume e também para o GACC Amazonas. Esta é a segunda ação da parceria, que em 2021 lançou o livro “Só Tem Na Amazônia”, que alcançou a impressionante marca de mais de 38 mil exemplares vendidos.

Sobre a Vaga Lume

Vaga Lume já doou 163 mil livros e formou mais de 5 mil mediadores de leitura Foto: Divulgação

Criada há 22 anos, a Vaga Lume está presente em 22 municípios da Amazônia Legal com 89 bibliotecas comunitárias. Desde 2001 já doou 163 mil livros e formou mais de 5 mil mediadores de leitura, voluntários que leem para as crianças, trabalho esse que já impactou a vida de 109 mil crianças e jovens. O seu propósito é empoderar crianças e jovens de comunidades rurais da Amazônia por meio da leitura e da gestão de bibliotecas comunitárias, promovendo intercâmbios culturais com a leitura, a escrita e a oralidade para ajudar a formar pessoas mais engajadas na transformação de suas realidades.

Em 2023, a Associação Vaga Lume foi eleita pela terceira vez, sendo duas consecutivas, a Melhor ONG de Educação do Brasil pelo Prêmio Melhores ONGs do Instituto Doar. No mesmo ano foi contemplada pelo novo prêmio United Earth Amazônia, na categoria ESG, da sigla em inglês Environmental, Social, and Corporate Governance (Ambiental, Social e Governança) e, também, foi uma das organizações selecionadas em todo o mundo para receber uma doação da filantropa MacKenzie Scott.

Em 2022 foi vencedora do Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura. Conheça o mini documentário Vaga Lume no YouTube e acesse o site da associação.

