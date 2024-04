Comprar ou alugar? Movimentação do mercado deve influenciar na escolha do imóvel

Manaus (AM) — Seja por meio de financiamentos bancários ou com condições facilitadas pelas construtoras, as recentes variações nos preços de aluguel estão impulsionando cada vez mais pessoas a buscarem a aquisição de imóveis próprios.

O aumento dos aluguéis está levando muitos inquilinos a repensarem sua situação habitacional. Os preços cobrados por aluguéis residenciais no Brasil subiram 16,16% em 2023, conforme o índice Fipezap de locação residencial, divulgado em janeiro deste ano. O aumento anual foi mais que o triplo da inflação no país. A instabilidade causada pelos constantes reajustes nos valores de locação impulsiona a busca pela aquisição de imóveis próprios como uma alternativa mais estável e rentável a longo prazo.

Neste cenário, a decisão entre alugar ou financiar um imóvel próprio tem se inclinado cada vez mais para a segunda opção. As construtoras vêm aproveitando a crescente demanda para oferecer condições especiais aos compradores. A Engeco, por exemplo, lançou uma campanha que facilita a aquisição de casas e apartamentos prontos para morar, com entrada facilitada e parcelas fixas financiadas diretamente com a construtora.

O coordenador comercial da Construtora Engeco, Sandro Santos, ressalta que o que mais tem se ouvido nos stands são pessoas querendo sair do aluguel. “O mercado encontra-se favorável para quem busca a casa própria, e aproveitando esta tendência, estamos oferecendo condições especiais que tornam essa transição mais acessível e vantajosa para os compradores”, afirma Santos.

Pela campanha “Esse Engeco É Meu”, é possível adquirir imóveis com parcelas a partir de R$ 3.208. O cliente já recebe as chaves no ato da aquisição e, após o prazo de 33 meses, pode negociar o saldo devedor com seu banco.

O coordenador comercial ressalta que a campanha foi planejada para atender a diferentes perfis de clientes.

“Selecionamos imóveis que atendem desde famílias e casais até aqueles que procuram espaços que conciliem conforto residencial com espaço para o trabalho”, afirma.

Mercado favorável

A pesquisa “Indicadores Imobiliários do Amazonas”, conduzida pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), revelou um crescimento significativo no mercado imobiliário do estado. Em 2023, as vendas de imóveis novos atingiram um valor superior a R$ 1,9 bilhão, representando um aumento de mais de 18% em relação ao ano anterior.

Sobre os produtos imobiliários vendidos, a pesquisa da Ademi-AM destaca que 40% foram de vendas de produtos econômicos, classificados no programa do Governo Federal Minha Casa, Minha Vida, enquanto 60% foram de produtos convencionais.

Sobre a Engeco

É uma construtora e incorporadora que está há 40 anos no mercado imobiliário. Foi fundada por Maury Guerreiro e Porfírio Saldanha e tem se destacado por oferecer empreendimentos comerciais e residenciais de alto padrão e exclusivos.

*Com informações da assessoria

