Homem por tentar vender moto clonada e com restrição de furto em Manaus

Suspeito foi preso no momento em que estava tentando negociar a venda do veículo

Diego Bonates dos Anjos, de 22 anos, foi preso quando tentava vender uma moto clonada e com restrição de furto na segunda-feira (8), na avenida Autaz Mirim, bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, as investigações iniciaram após o proprietário da moto procurar a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e relatar que o veículo teria sido, supostamente, clonado e estaria trafegando em via pública.

“Imediatamente pedimos auxílio para o Cerco Inteligente de Videomonitoramento, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), e conseguimos confirmar as informações, além de termos descoberto que a motocicleta estava circulando pela avenida Autaz Mirim”, explicou.

Ainda conforme o delegado, a motocicleta foi encontrada com Diego, que estava tentando vendê-la no momento da prisão. Durante as investigações, para identificar a verdadeira placa da motocicleta, também foi constatado que se tratava de um veículo com restrição de furto.

Diego Bonates dos Anjos responderá por receptação e utilização e condução de veículo automotor com adulteração de sinal identificador e ficará à disposição da Justiça.

