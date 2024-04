Suspeito que matou homem a facadas no Centro de Manaus é preso no interior do AM

O suspeito estava tentando fugir para o estado do Pará, segundo a polícia.

Vanderlei Reis da Silva de 33 anos, apontado como autor da morte de Antônio da Silva Xavier, que tinha 38 anos, foi preso na terça-feira (9) em uma embarcação no porto de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

O crime ocorreu na manhã do dia 28 de março deste ano, em frente de um bar na avenida Getúlio Vargas, no Centro de Manaus.

O suspeito estava tentando fugir para o estado do Pará, segundo a polícia. A prisão foi efetuada por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), com apoio da Delegacia Fluvial (Deflu).

Suspeito de matar amigo após discussão em bar no Centro de Manaus é preso. pic.twitter.com/JqQoNhPyr4 — Portal Em Tempo (@emtempofb) April 10, 2024

O crime

Segundo informações repassadas à polícia, Antônio e Vanderlei estariam consumindo bebidas alcoólicas quando ocorreu um desentendimento entre os dois. A motivação da briga seria sobre quem pagaria a conta no bar.

Populares que passavam pelo local flagraram o momento em que o suspeito fugiu da cena do crime. A vítima ainda se proteger usando um pé de cabra, mas não resistiu. A ferramenta foi encontrada no local do crime.

Leia mais

Homem é morto a facadas por ‘colega’ de bebedeira no Centro de Manaus; VÍDEO