Andrey, ‘Dioguinho’ e ‘Jardel’ são procurados por morte de homem após festa de carnaval no AM

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, divulga as imagens de Jardelmar Vieira Batista, conhecido como “Jardel”, Diogo Borges Brandão, conhecido como “Dioguinho”, e Andrey Guimarães da Silva, procurados pelo homicídio de Bruno da Silva de Moraes.

O crime ocorreu na madrugada do dia 4 de fevereiro deste ano, no bairro Pedreira, naquele município, no interior do Amazonas.

Conforme o delegado Lázaro Mendes, titular da unidade policial, anterior ao crime, os suspeito se desentenderam com o primo da vítima em uma festa de carnaval. Por isso, Jardelmar o ameaçou de morte e, junto com Andrey e Diogo, foi à casa do homem para matá-lo.

“A vítima avisou Bruno sobre a situação, que por sua vez, em uma tentativa de apaziguar, acabou sendo atingido com um disparo de arma de fogo e falecendo. O primo de Bruno, que estava com a sua companheira neste momento, conseguiu fugir da ação criminosa”, disse.

Segundo o delegado, Jardelmar tem passagem por tráfico de drogas e os outros dois têm passagem por roubo e tráfico de drogas.

Disque-denúncia

A PC-AM solicita a quem tenha informações sobre o paradeiro dos suspeitos, que entre em contato pelo número (92) 99388-0392, disque-denúncia do DIP, ou pelo 181, da Secretária de estado de Segurança pública do Amazonas (SSP-AM).

