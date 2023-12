‘De Bala’ e ‘Surubim’ são procurados pelo sequestro de gerente em Manaus

Manaus (AM) – Leonardo Menezes da Silva, conhecido como “De bala”, e Lucas Queiroz da Silva, o “Surubim”, estão sendo procurados pela Polícia Civil do Amazonas, por envolvimento na extorsão mediante sequestro e roubo praticado contra uma gerente de uma rede hoteleira, de 53 anos.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Crimes e Sequestros (DEHS), o crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (27), por volta das 5h30, quando Raimundo, preso em flagrante 13 horas depois após a ação criminosa, juntamente com outros quatro indivíduos, sequestraram a vítima no momento em que ela saía de sua casa no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, com destino ao seu local de trabalho.

“Os infratores levaram a mulher para dentro do próprio imóvel, onde estavam os demais familiares dela. Do local eles subtraíram diversos pertences e sequestraram a vítima, após isso, exigiram que a família efetuasse o pagamento de R$ 400 mil para que ela fosse liberada”, explicou Ricardo Cunha.

Denúncias

Até o momento, Leonardo Menezes da Silva e Lucas Queiroz da Silva, foram identificados. Os demais seguem sendo investigados.

Quem tiver informações sobre o paradeiro deles pode entrar em contato através do número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

