Em Manaus, iniciativa do curso de ciências contábeis oferta auxílio na declaração do IR

Manaus (AM) — O curso de ciências contábeis do Centro Universitário Fametro, por meio do Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF), está promovendo uma iniciativa para auxiliar a comunidade na declaração do Imposto de Renda (IR), direcionada aos colaboradores, comunidade acadêmica e público. Esta prestação de serviço tem como objetivo contribuir para a educação fiscal dos cidadãos, com os alunos voluntários recebendo orientação dos professores durante todo o processo.

Os atendimentos ocorrerão nos dias 12 de abril, no período da tarde, e 13 de abril, pela manhã, nos laboratórios de informática 2 e 3 da Unidade 2.

Os voluntários fornecerão dicas e orientações sobre a declaração do imposto. É fundamental que o contribuinte leve os documentos usuais: RG, CPF, comprovante de residência, comprovantes de despesas (educação e saúde), informe de rendimentos e informe de bens e direitos.

Com esta iniciativa, o curso de ciências contábeis busca não apenas facilitar o processo de declaração do Imposto de Renda, mas também conscientizar a população sobre a importância da prestação de contas precisa ao governo, fortalecendo assim a noção de cidadania. É possível, por exemplo, destinar parte do imposto devido a ações sociais para os idosos, conforme estabelecido pela Lei Federal 13.797/2019.

A equipe responsável pelo projeto está empenhada em oferecer um serviço de excelência, pautado pela ética, transparência e comprometimento com a comunidade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receita Federal recebe 2,2 milhões de declarações do Imposto de Renda

Startup lança plataforma para auxiliar investidores na declaração do Imposto de Renda