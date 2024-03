Startup lança plataforma para auxiliar investidores na declaração do Imposto de Renda

Com a proximidade do prazo para a declaração do Imposto de Renda 2024, os investidores da bolsa de valores se veem diante de um desafio: organizar e reportar todas as operações realizadas ao longo do ano. Pensando em simplificar esse processo, a startup Bolsa de Valores Simples acaba de lançar sua plataforma, que oferece uma solução completa para auxiliar os investidores na declaração do IR.

A Bolsa de Valores Simples foi desenvolvida para atender às necessidades específicas dos investidores da bolsa de valores, oferecendo uma experiência descomplicada e segura. Os clientes possuem assessoria integral durante o processo de declaração, com especialistas encarregados de realizar os processos burocráticos.

“Declarar as atividades na bolsa de valores é importantíssimo. Qualquer operação, por lei, é obrigada a constar no IR. Caso o investidor não preste contas, pode ter seu CPF bloqueado e ser proibido de realizar transações financeiras, ou até mesmo de operar na Bolsa de Valores”, afirma André Sampaio, fundador da Bolsa de Valores Simples.

Segundo Sampaio, a plataforma foi desenvolvida com o objetivo de facilitar a vida dos investidores e garantir que eles estejam em conformidade com as obrigações fiscais. “Sabemos que a declaração do Imposto de Renda pode ser uma tarefa complexa e demorada, especialmente para os investidores da bolsa de valores. Com a nossa plataforma, queremos simplificar esse processo, oferecendo uma solução completa e eficiente”, destaca o fundador.

Além de auxiliar na declaração do Imposto de Renda, a Bolsa de Valores Simples também oferece aos investidores um suporte personalizado, com uma equipe de especialistas prontos para esclarecer dúvidas e fornecer orientações sobre a tributação das operações na bolsa de valores.

“Entendemos que cada investidor tem suas particularidades e necessidades específicas. Por isso, estamos comprometidos em oferecer um atendimento humanizado e personalizado, garantindo que nossos clientes tenham a melhor experiência possível”, ressalta Sampaio.

A Bolsa de Valores Simples é uma spin-off da empresa Analytics Contabilidade, que já conta com mais de 15 anos de atuação no Brasil e é do mesmo fundador da Doméstica Simples, startup que auxilia na gestão do eSocial e de folha de pagamento para empregadores domésticos.

Sobre a Bolsa de Valores Simples

A Bolsa de Valores Simples é uma startup que oferece soluções completas para investidores da bolsa de valores. A startup auxilia os investidores na declaração do Imposto de Renda, oferecendo suporte personalizado e orientações sobre a tributação das operações na bolsa de valores.

Fundada por André Sampaio, a startup tem como missão simplificar a vida dos investidores, contribuindo para o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. Para mais informações, acesse: https://bolsadevaloressimples.com.br/

