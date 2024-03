Egresso de Gastronomia da Fametro é convidado para trabalhar com chefe Claude Troisgros

Manaus (AM) — Lucas Estevan, egresso do curso de Gastronomia do Centro Universitário Fametro, recebeu um convite para trabalhar em um dos restaurantes do renomado chef Claude Troisgros, em São Paulo.

Claude Troisgros, renomado chef de cozinha francês, é reconhecido como um dos principais expoentes da gastronomia brasileira na atualidade. Chegou ao Brasil em 1979, trazido por Gaston Lenotre, e seus cardápios destacam-se pela mescla entre a técnica francesa e os produtos exóticos e tropicais brasileiros.

O Grupo Troisgros, sob o comando de Claude ao lado de seu filho Thomas, a filha Carolina e o genro Marcos Porchat, possui diversos empreendimentos, como a casa de carnes CT Boucherie, o bistrô Le Blonde, o informal CT Brasserie, o buffet Atelier Troisgros, o renomado restaurante de alta gastronomia Olympe e o intimista Chez Claude, sempre oferecendo uma fusão entre a culinária francesa e brasileira.

O convite a Lucas Estevan surgiu durante a participação da equipe do chef francês em um evento na capital amazonense. Lucas se destacou na Campus Party Amazônia, realizada em Manaus entre os dias 11 e 15 de outubro de 2023, no Centro de Convenções Studio 5, na Zona Sul da cidade.

Lucas Estevan recebeu convite para trabalhar em um dos restaurantes do renomado chef Claude Troisgros Foto: Divulgação

Vencedor da competição Printer Chef, que exigia a habilidade de harmonizar pratos com alimentos impressos em 3D, Lucas demonstrou suas habilidades e conhecimentos culinários adquiridos durante seus estudos na Fametro.

“Os professores são extremamente capacitados. Unimos o aprendizado teórico à prática nos laboratórios, o que foi fundamental para adquirir novas técnicas e aprimorar as habilidades que já possuía”, destacou o egresso.

Lucas Estevan expressou sua gratidão e expectativa diante desse novo desafio: “Receber um convite como esse é a realização de um sonho, motivo de muita felicidade. É a coroação de anos de estudos e trabalho árduo”.

Em 29 de março de 2024, Lucas partirá para São Paulo, onde iniciará seu trabalho nos restaurantes de Claude Troisgros e representará a região Norte no Pretechefe, evento gastronômico previsto para ocorrer no meio do ano.

*Com informações da assessoria

