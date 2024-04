Envolvido em homicídio qualificado praticado no Maranhão é preso em Manaus

Manaus (AM) – Paulo Miguel Costa, de 26 anos, foi preso na quarta-feira (10), pelo homicídio qualificado de Domingos Boias, praticado no dia 25 de abril de 2021, na Zona Sul de Palmeirândia, no estado do Maranhão. A prisão ocorreu no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme o delegado Rafael Allemand, titular do 23º DIP, o indivíduo foi à delegacia para ser ouvido em um procedimento de acidente de trânsito e, durante o registro do procedimento, o sistema acusou que havia um mandado de prisão temporária por homicídio em nome dele.

“A ordem judicial foi expedida pela Vara Única de São Bento, do Tribunal de Justiça do Maranhão, e a motivação do crime teria sido um desentendimento entre a vítima e o autor, após eles ingerirem bebida alcoólica em excesso no dia do fato”, disse.

Paulo Miguel Costa responderá por homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

