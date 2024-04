Projeto Ven, Tú Puedes! fortalece parcerias com rede de assistência social em Manaus

Manaus (AM) — Desde janeiro deste ano, o projeto Ven, Tú Puedes!, realizado pela Visão Mundial, organização presente em mais de 100 países, tem intensificado suas ações de aproximação com os órgãos da rede de assistência social em Manaus. O objetivo de manter parcerias estratégicas é aumentar a abrangência das ações para pessoas refugiadas e migrantes e facilitar o acesso às políticas públicas nas diversas regiões da capital.

Para isso, a equipe do projeto tem realizado visitas estratégicas aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) com foco em áreas próximas às atividades oferecidas para incentivar a participação de venezuelanos nas atividades do projeto. Durante o mês de março, o projeto abriu vagas no curso de Português na Zona Leste, o que motivou a aproximação com os CRAS dessa localidade. Além disso, foram realizadas ações com os CRAS da Alvorada e Compensa, com o intuito de mobilizar o público-alvo nestes bairros.

Segundo a gerente de projetos da Visão Mundial, Angela Karinne Mota, a aproximação com a rede de assistência social é de extrema importância para oportunizar o atendimento às pessoas refugiadas e migrantes.

“Trabalhando em colaboração com os órgãos de assistência social municipais e estaduais, conseguimos unir forças para promover a integração socioeconômica daqueles que buscam superar suas vulnerabilidades, contando com iniciativas adaptadas à sua realidade individual”, ressalta.

No mês de março, foram visitados oito CRAS e um Centro de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) na capital amazonense.

Atendimento nas ações Manaus Mais Cidadã

Além disso, o projeto tem participado ativamente das ações do Manaus Mais Cidadã, uma iniciativa da prefeitura de Manaus, que visa aproximar os serviços de atendimentos básicos da população. O projeto “Ven, Tú Puedes!” tem levado serviços de empregabilidade, como emissão de Carteira de Trabalho Digital, criação e atualização de currículos, além de realizar o cadastro de pessoas refugiadas e migrantes no projeto. Palestras de sensibilização e combate à xenofobia também têm sido oferecidas durante esses eventos.

A coordenadora local da Visão Mundial, Arylanne Batista, destaca a importância da participação nos eventos de cidadania.

“Já conseguimos atender 158 pessoas com nossos serviços, sendo que mais de 140 pessoas participaram das palestras sobre xenofobia, e na maioria são brasileiros, resultados que nos aproximam da nossa missão de promover a inclusão de refugiados e migrantes em nossa cidade”, afirmou.

Sobre o projeto

O projeto Ven, Tú Puedes! é uma das respostas da ONG Visão Mundial ao contexto migratório da Venezuela. Em operação nos estados de Roraima, Amazonas e São Paulo, tem como objetivo principal prover integração segura e soluções duradouras para migrantes e refugiados venezuelanos no Brasil, com ações em três eixos: Empregabilidade, Empreendedorismo e Proteção.

Financiado pelo Escritório de Populações, Refugiados e Migrantes (PRM), do governo dos Estados Unidos, desde 2019, o projeto tem se consolidado como uma iniciativa essencial para a geração de oportunidade, geração de meios de vida, dignidade e inclusão socioeconômica de populações vulneráveis.

Entre os serviços oferecidos, destacam-se os cursos de língua portuguesa, ações de capacitação profissional, com apoio na emissão da carteira de trabalho digital, busca de vagas formais junto ao setor privado, banco de talentos, acompanhamento de entrevistas, sensibilização para inclusão no ambiente de trabalho, curso de empreendedorismo e apoio a pequenos negócios de migrantes e refugiados, além de apoio a interiorização pela modalidade de vaga de emprego sinalizada.

Sobre a Visão Mundial

A Visão Mundial trabalha em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, além de atuar pela proteção de populações vulneráveis em todo o mundo. Fundada em 1950, teve como intuito inicial levar a justiça e assistência às crianças vítimas da pobreza, em Oregon, nos Estados Unidos. Presente em mais de 100 países; trabalhando para auxiliar a todas as pessoas sem distinção de credo, etnia ou gênero.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Café da Ribeira prorroga promoção de café da manhã por R$ 29,90 aos sábados, em Manaus

Café da Ribeira prorroga promoção de café da manhã por R$ 29,90 aos sábados, em Manaus

Primeiro centro de inovação da região Norte será implantado este ano em Manaus