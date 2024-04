Tio condenado por estuprar sobrinha de 13 anos em Santarém é preso em Manaus

Investigações apontaram que o autor mantinha relações sexuais com a menina, que era sobrinha da ex-companheira dele na época do fato.

Um homem de 40 anos, condenado a 11 anos de reclusão por estupro de vulnerável cometido contra a própria sobrinha, de 13 anos, foi preso em Manaus nesta quinta-feira (12). O crime ocorreu em 2015, na cidade de Santarém, estado do Pará.

De acordo com o delegado Cícero Tulio, as investigações apontaram que o autor mantinha relações sexuais com a menina, que era sobrinha da ex-companheira dele na época do fato.

O homem foi preso após investigações realizadas pelas Polícias Civil e Federal. Ele foi localizado em uma empresa transportadora e de logística no bairro Distrito Industrial 1, Zona Sul de Manaus, onde prestava serviço.

O acusado foi encaminhado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e levado à audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça para ser recambiado para a cidade de Santarém.

