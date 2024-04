Universidade inaugura centro cirúrgico para grandes animais em Manaus

Manaus (AM) — O primeiro centro cirúrgico universitário para grandes animais do Amazonas foi inaugurado, na quinta-feira (11), em Manaus. A iniciativa pioneira faz parte da Universidade Nilton Lins e vai atender equinos, bovinos, ovinos, caprinos e animais silvestres amazônicos, proporcionando um ambiente exclusivo para cuidados de saúde com alta qualidade em Manaus.

A estrutura do centro cirúrgico, que integra o Hospital Veterinário Nilton Lins (HVet), foi projetada para atender animais de até 600 quilos e oferecer uma ampla gama de serviços, incluindo cirurgias de castração, diagnósticos, tratamentos ortopédicos e de enfermidades.

Os atendimentos serão conduzidos por veterinários e docentes da Universidade Nilton Lins, com acompanhamento dos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária e a primeira cirurgia está programada para ocorrer neste sábado (13).

Além disso, o centro cirúrgico está equipado com aparelhos de última geração, proporcionando um ambiente propício para a realização de procedimentos avançados e tratamentos de ponta. Essa infraestrutura moderna e completa, que está à disposição de toda a sociedade, visa aprimorar a experiência educacional dos estudantes durante a graduação, oferecendo uma aprendizagem prática e próxima da realidade profissional.

O idealizador do espaço e presidente do Grupo Nilton Lins, Nilton Lins Júnior, acrescentou que o projeto foi desenvolvido por dois anos e que novas ações deverão ser implantadas nos próximos meses para a ampliar suas atividades.

“Muito mais do que o valor financeiro, os animais tem um valor emocional inestimável e esperamos em breve, com a participação da engenharia, por exemplo, criar e fazer próteses”, acrescentou.

Teoria + prática

Durante a inauguração, a Reitora Gisélle Lins Maranhão ressaltou a importância do complexo veterinário como um centro para despertar novas vocações, enriquecendo a formação dos futuros especialistas, e também como referência para o setor primário.

“O pioneirismo é uma marca da Universidade. Temos como missão educar e cuidar da Amazônia e de forma moderna, flexível e presente no cotidiano da sociedade, o centro cirúrgico está pronto para receber os grandes animais da nossa região, assim como está aberto para criadores, empresas, pesquisadores e atender a grande demanda por especialistas e atendimento de alta qualidade.”

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (Faea) e vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Muni Lourenço, parabenizou a Universidade pela realização e sua importância para a economia do Estado.

“É uma estrutura única, com equipamentos de última geração que vai preencher uma lacuna que existia na região, e assim como a Feira de Agronegócios, esta é mais uma contribuição imensa da Nilton Lins que beneficia todo o setor agro amazonense”, destacou.

O Hospital Veterinário Nilton Lins iniciou suas atividades em setembro de 2023 e desde então se destaca pela excelência e variedade de serviços especializados oferecidos. Os interessados em obter mais informações sobre consultas e serviços podem entrar em contato pelo WhatsApp (92) 9.9347-3308 ou no Instagram @hvetniltonlins.

