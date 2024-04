Dia das Mães: Shopping lança campanha que sorteará TVs de 55 polegadas, em Manaus

Manaus (AM) — Com a evolução da relação das mães com a tecnologia nos últimos anos, muitas delas têm valorizado a presença de uma televisão moderna em casa. Pensando nisso, o Shopping Grande Circular lança, nesta sexta-feira (12), “Campanha Minha Mãe tá ligada”, em celebração ao Dia das Mães. A ação sorteará cinco TVs de 55 polegadas e ocorre até o dia 12 de maio. Além disso, o centro de compras realiza ao longo dessa temporada uma série de atividades de lazer e entretenimento.

Para muitas pessoas, o Dia das Mães é uma chance de expressar carinho, respeito e admiração por suas mães, avós, esposas ou outras figuras maternas significativas em suas vidas. É uma ocasião para demonstrar esse afeto de diversas formas, por isso, o maior centro de compras da Zona Leste se prepara anualmente com ações que destacam a figura materna nas famílias.

Conforme Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do Shopping Grande Circular a campanha é uma oportunidade para os filhos demostrarem seu amor incondicional por suas mães, além disso, por ser uma data que impulsiona o mercado, o shopping se prepara com diversas opções de presentes.

“Contamos com um mix de lojas e serviços preparado para receber o público que busca as melhores opções de presentes para as mamães, que sem dúvida merecem todo o amor e carinho. Opções de mimos, promoções e atividades de entretenimento prometem agitar o shopping neste período”, afirma Júlio.

As smart TVs sorteadas proporcionam uma experiência envolvente com alta qualidade de imagem e som, além de acesso fácil a uma variedade de conteúdo online e serviços de streaming, oferecendo conveniência e diversidade de programas.

Para participar

Para participar da promoção é preciso realizar R$ 200 em compras e cadastrar as notas fiscais no balcão promocional, situado no piso L2, próximo à loja Studio Z, durante o horário de funcionamento do shopping – das 10h às 22h de segunda à sábado e domingos das 12h às 21h.

Não há restrição quanto ao número de participações permitidas para cada CPF. O sorteio será dia 12 de maio de 2024, e poderá ser acompanhado pelas redes sociais @shoppinggrandecircular.

Mais informações podem ser obtidas no site: www.shoppinggrandecircular.com.br

*Com informações da assessoria

