Moradores de Manacapuru reclamam de ruas esburacadas e falta de saneamento 

Manacapuru (AM) — Ruas asfaltadas, limpeza de igarapés, calçadas e saneamento básico é isso que a população de Manacapuru solicita da atual gestão municipal. Enquanto isso, o prefeito do município, Beto D’Ângelo (Republicanos) está preocupado com a permanência da cunhã poranga Isabelle no Big Brother Brasil 24 (BBB24). Atitude comprovada por vídeo divulgado nas redes sociais do prefeito, o qual manifesta torcida à artista.

Com a legenda “Tamo junto Isabelle Nogueira”, Beto D’Ângelo demandou tempo para puxar votos a favor da “Cunhã” para chegar à final do programa da rede Globo. “Eu faço um pedido a todos vocês, ela representa a nossa cidade, ela fez valer sua presença na casa e agora é nossa vez de fazer com que ela consiga chegar na final se ser campeã do BBB24”.

Preocupado com shows e eventos, o prefeito já contratou o show do cantor Zé Felipe pelo valor de R$ 500 mil para a comemoração do aniversário do município, no Parque do Ingá, no dia 15 de julho. Nesse meio tempo, moradores do município relataram ao Em Tempo, o abandono da gestão em muitos dos bairros, com ruas esburacadas, lixos em igarapés e mato que invade as calçadas.

“Nós cansamos de falar para eles arrumarem esse buraco na esquina da rua. Nunca fizeram. Se não fosse meus filhos fazerem, nós compramos material, tiramos do nosso salário para ir comprando material. De ‘pouquinho’ em ‘pouquinho’ até chegar na posição”, relatou o comerciante, José de Souza.

Moradores reclamam de problemas nas ruas de Manacapuru Foto: Luana Goes

Morador há 17 anos de Manacapuru, Raimundo Fernandes, conta que precisou desembolsar dinheiro do próprio bolso para resolver problemas de infraestrutura, dificuldades com o saneamento básico e os buracos na rua.

“Moro aqui há 17 anos pelejando para esses políticos fazerem alguma coisa por nós, quando chove alaga tudo, alaga as casas dos vizinhos para trás e os caras não têm coragem de fazer nada aqui. Todo ano, eles só sabem bater na nossa porta, quando chega o tempo de política. E pela gente, para fazer o serviço aqui e tirar dinheiro do nosso próprio bolso.”

Nem a rua em que reside o pai do atual prefeito escapa dos buracos e matos crescendo em calçadas. A rua Adolpho Cavalcante, apresenta falta de saneamento básico e difícil trafegabilidade.

Poluição em igarapés

Rip-rap acumula entulho e lixo, objetos que invadem casas da população durante chuvas Foto: Luana Goes

No bairro Liberdade, o rip-rap concentra grande quantidade de lixo, entulho que em período de chuvas leva todos os objetos para residência da população. O microempreendedor, Gerson, conhecido como “Garotinho”, solicita uma maior atenção do poder público.

“A situação está bastante caótica e não é só esse ponto [bairro da Liberdade], que está nessas condições. Aqui próximo temos uma creche, que tem vários entulhos, lixos, na frente, onde as crianças vão para escola, vão para creche. No bairro da União também tem muito buraco, estamos também precisando de uma atenção nos bueiros da nossa cidade. A situação está caótica, estamos pedindo ajuda e colaboração do nosso prefeito, dos nossos vereadores, para virem olhar por nós, queremos uma nova visão para nossa Manacapuru”, requereu.

Iracelia Freitas mora próxima ao igarapé no rip-rap e enfrenta dificuldades com a falta de infraestrutura no local, principalmente quando chove e a água invade as residências, devido ao lixo.

“Aqui no rip-rap, onde a gente mora, o prefeito manda limpar, o pessoal vem e corta com aquela roçadeira só por cima, com três dias ele já está brotando de novo. Não é como antigamente, que o pessoal vinha, limpava com a enxada, jogava para fora e o trator levava”, relembra.

“Quando chove muito forte, alaga, às vezes leva a ponte, que já tá estragada. O lixo vai acumulando e tampando lá para frente e faz com que entre água em todas as casas. Tem dia que é um fedor absurdo, a gente está querendo que o prefeito venha limpar. Já mandamos várias mensagens para ele e até agora nada de vir resolver isso aqui”, completa.

População de Manacapuru denúncia falta de infraestrutura Foto: Luana Goes

Bueiros abertos

Na feira da liberdade, uma das principais feiras da cidade, os comerciantes e frequentadores reivindicam à prefeitura direitos básicos, como calçadas estruturadas e banheiros públicos.

Uma moradora de um bairro próximo e frequentadora da feira da Liberdade, Aurilene Soares, relata que o local necessita de maior cuidado da gestão pública.

“O povo tá reivindicando aqui é um banheiro, eles tão precisando. É necessária uma limpeza nessa área que tem um bueiro, quando chove, ele alaga e entope.”

Bueiro a céu aberto na frente de feira de Manacapuru Foto: Luana Goes

O jornal Em Tempo entrou em contato com a Prefeitura de Manacapuru. O prefeito Beto D’Ângelo apontou que o órgão municipal atual na pavimentação das ruas do município, com 90% das vias asfaltadas. Confira nota:

“Nós asfaltamos em torno de 90% da cidade e as ruas hoje, que se encontram sem asfalto, são áreas de loteamento e dentro da cidade, nós pavimentamos 90% dela e essa questão de infraestrutura sempre haverá demanda, sempre haverá necessidade, contudo, nós somos a gestão que mais asfaltou a cidade. Asfaltamos loteamentos, agora têm loteamentos novos que são abertos, recentemente, e a gente não consegue acompanhar, até porque a gente já está assumindo atribuições que não são nossas. O cidadão que abre um loteamento, tem que dar saneamento, tem que dar abastecimento, tem que botar infraestrutura e a gente, como uma forma de alcançar os menos favorecidos, que tem pouco recurso e, de alguma forma, os loteamentos viram acessíveis para as pessoas mais humildes. A gente permite, contudo, a gente vai na medida do que pode e na medida do que dá para se fazer. Mas, hoje posso te garantir que a gestão que mais asfaltou e recapeou bairros dentro de Manacapuru. Atendemos em torno de 90% e a gente já tem projetos em andamento junto à Caixa Econômica Federal para dar andamento não somente em alguns bairros que já foram recém-criados como também nos ramais e é grato, mais uma vez, pela oportunidade de abrir o espaço para mim.”

Reportagem do Em Tempo

