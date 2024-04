Intérprete do icônico personagem Marcus Copeland, do filme “As Branquelas”, o ator Marlon Wayans, entrou na recente onda de homenagens ao Brasil nesta sexta-feira (12). As publicações do astro nas redes sociais chegam depois de postagens de atores de “Todo Mundo Odeia o Chris” e “Eu, a Patroa e as Crianças”.

“Eu vejo todas essas pessoas com camisetas que dizem como eles são famosos no Brasil, mas eu sou o mais famoso no Brasil”, escreveu Marlon em seu perfil no Instagram, acrescentando, ainda, uma mensagem escrita em português. “Te amo Brazil Muito”.

Na foto publicada, o ator veste uma camiseta que diz “Calma gente, vocês tem fã… Eu tenho CPF”, referindo-se ao documento de cadastro de pessoa física.

Em outra publicação, o ator ainda mostrar como “tem” uma carteira de identidade nacional (RG).

Após Vincent Martella, o Greg de “Todo Mundo Odeia o Chris” viralizar nas redes sociais e acumular mais de cinco milhões de seguidores em poucos dias, o ator Andrew McFarlane, conhecido pelo papel Tony em “Eu, a Patroa e as Crianças”, se declarou para os fãs brasileiros. Ambos usaram camisetas temáticas do país.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais

Polícia do Equador invade embaixada do México e prende ex-vice-presidente equatoriano

Ator Amazonense atua em novos filmes na Amazônia

Elenco do filme ‘Ária- fazendo a Vida Viver’ é selecionado em Manaus