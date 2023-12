Ator Amazonense atua em novos filmes na Amazônia

Manaus (AM) – O ator amazonense Thiago Jesus, que estreou em filmes curta metragem no evento “OPA! MOSTRA DE FILMES” no dia 17 de novembro no Cine Teatro Guarany, desta vez faz 3 novos personagens nos filmes de curta metragem em Manaus. Thiago Jesus fará “Matias”, em Eterna, com direção de Cláudio Sousa, “David”, em A Beleza da Borboleta, com direção de Rodrigo Sousa e “Rodolfo” em Pequei Senhor, com direção de André Diniz.

“Fazer esse trabalho foi incrível, pois, os personagens são bem diferentes de mim e isso com certeza agregou muito ao meu repertório profissional, porque assim, posso diversificar meu trabalho e o público pode acompanhar as nuances entre personagens. É um trabalho coletivo, construído por diversos profissionais, enquanto ator sou um porta voz da história e para mim é um privilégio ajudar a contar novas histórias e viver outras vidas no set de filmagem”, conta o ator amazonense Thiago Jesus.

O ator mudou seu visual para interpretar os novos personagens.

“A proposta de mudar meu visual surgiu para produção dos filmes de curta metragem da Comunidade In Set e eu claro aceitei. Meu trabalho é entregar verdade em cena e a mudança de visual ajudou no meu processo, enquanto ator, para encontrar a verdade do personagem. O resultado final ficou incrível e o público pode conferir tudo na exibição dos filmes”, destacou o ator amazonense Thiago Jesus.

A mostra será realizada dia 21 de dezembro, ás 19h, na Paróquia Santa Rita de Cassia, Av. Carvalho Leal, 931, Cachoerinha – Manaus /AM, com a exibição inédita de 05 curtas-metragens, com a presença da equipe técnica e elenco dos filmes, entrada franca. Os filmes são resultado do curso de cinema desenvolvido pelo projeto Comunidade In Set, contemplado pelo Programa Manaus Faz Cultura.

”A produção é um momento singular dentro do curso. É nesse período que colocam em prática o que assimilaram e onde é ratificado seu talento. Nessa segunda edição batemos recorde de filmes produzidos e de impacto na comunidade. No dia 21 de dezembro tem o resultado dessa turma super talentosa!”, conta o coordenador do projeto Comunidade In Set e produtor audiovisual Bruno Pereira.

Relação de Filmes:

PEQUEI SENHOR – Direção: ANDRÉ DINIZ

ETENA – Direção: CLAUDIO SOUSA

A BELEZA DA BORBOLETA – Direção: RODRIGO SOUSA

O VELÓRIO – Direção: VANESSA LEONA

É HORA DE IR – Direção: JULIAN SEVERICHE

*Com informações da assessoria

