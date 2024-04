Manaus (AM) — De olho na formação do Time Amazonas que vai aos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs 2024), a Federação Amazonense de Desporto Escolar (FADE), por meio do Programa de Apoio às Federações (PAF/CBDE), realiza neste fim de semana, 13 e 14 de abril, as seletivas estaduais das modalidades judô e basquete 3×3.

Os campeões vão garantir vaga nos JEBs Sub-18 Masculino e Feminino de 2024, com direito a passagem, hospedagem e alimentação custeados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE).

Judô

Com 46 inscritos, a seletiva estadual de judô acontece neste sábado, 13 de abril, com os combates começando a partir das 9h, no dojô da Vila Olímpica de Manaus. O evento é somente para judocas da classe Sub-18, com exigência de quem sejam graduados a partir da faixa laranja (masculino e feminino).

No total, a competição organizada pela FADE, parceria com a Federação de Judô do Amazonas (Fejama), terá 16 categorias de peso, sendo oito do Feminino (- 40kg, – 44kg, – 48kg, -52 kg, – 57kg, – 63kg, – 70kg e + 70kg) e oito do Masculino (-50 kg, – 55 kg, – 60 kg, – 66kg, – 73 kg, – 81kg, – 90 kg e + 90 kg). A pesagem extra oficial acontece das 7h às 8h e a pesagem oficial acontece das 8h às 8h50.

Basquete 3×3

Debaixo do garrafão, muitas disputas pelas vagas nos JEBs. A seletiva estadual de basquete 3×3 conta com 86 atletas inscritos, representando escolas públicas e privadas. Os jogos acontecem no domingo, 14 de abril, a partir das 9h, no ginásio CCA do Dom Pedro (Praça de Alimentação).

