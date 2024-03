Dia da Mulher: esporte amazonense conta com serviços essenciais de figuras femininas

Manaus (AM) – O Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta sexta-feira, 8 de março, é uma data que reforça a necessidade de reflexão da sociedade quanto à importância da mulher no contexto geral. Se em todos os ramos de profissões existe o pioneirismo e a garra de mulheres, necessárias para a evolução do gênero e igualdade, no cenário do esporte amazonense não seria diferente.

No Amazonas, o futebol e o espaço da mulher são evidentes, mas ainda passam por transformações e afirmações. Porém, a consagração da figura feminina é uma realidade gradativa. A fisioterapeuta esportiva Eloisa Araújo e a psicóloga do esporte Gelziania Vital conquistam seus espaços realizando serviços essenciais para qualquer atleta ou equipe amazonense.

Eloisa oferece o serviço de acupuntura como única mulher na Clínica Rehabilitare, localizada no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Ela afirma que nunca viveu intimidação na profissão, mesmo atendendo homens, em alguns casos.

“Sempre busquei mostrar aos pacientes meu conhecimento na área, ter ética e postura profissional. Sempre busco nos atendimentos deixar o paciente confortável para conversar, mas mantendo sempre o respeito e o profissionalismo”, destacou. Apesar da atitude correta, mulheres ainda lidam com suposições de que mostrar educação é dar margem para outra abordagem de pacientes.

A psicóloga Gelziania Vital destaca que a acomodação quanto ao atendimento, em um ramo predominantemente masculino, não a afastou ou a intimidou devido às suas raízes.

“Na realidade, a convivência em ambientes predominantemente masculino sempre fez parte da minha história, antes mesmo de ser psicóloga. Eu tenho o privilégio de ter um pai/figura masculina que nunca me fez a distinção ou limitação da minha capacidade enquanto mulher, ele sempre me inseria em atividades que, culturalmente, eram direcionadas para para o público masculino, e falava que eu poderia ser o que desejasse, desde que me esforçasse, dedicasse e me responsabilizasse pelas minhas escolhas”, frisou a psicóloga.

Nas duas histórias, as mulheres evidenciam suas próprias formas de estarem no mercado. Eloisa reforça que, no ramo da acupuntura, a procura é, majoritariamente, de mulheres. “Meu maior público atualmente são as mulhere. No entanto, uso muito a acupuntura e o auriculo nos jogadores do Amazonas FC, nos atendimentos em parceria com o Dr. Adson Duarte, fisioterapeuta do clube”, destacou Eloisa.

A psicóloga Gelziania acompanha a análise de que há mais mulheres também na sua área de atuação esportiva. “Isso é um dado interessante, que reflete inclusive o perfil de pessoas que buscam acompanhamento psicológico, cuidados com a saúde mental. O público é, predominantemente, feminino na minha experiência. Isso me diz que há um indicativo do quanto ainda precisa ser feito para que os cuidados com a saúde mental alcancem também o público masculino, até porque o sofrimento psicológico independe de classificações biológicas, sociais etc. É condição humana”, pontuou Gelziania.

Profissionais

Eloisa Araújo é fisioterapeuta e única mulher da Clínica Rehabitare, que atualmente é a principal referência de atendimento na área esportiva. O local recebe, em sua maioria, atletas, árbitros e demais esportistas para tratamentos, incluindo as dançarinas do corpo artístico Balé Folclórico Amazonense.

Gelziania Vital atua no ramo da psicologia esportiva e comanda o setor da base do Amazonas FC. É a única mulher que lida com as emoções da base aurinegra, que atualmente disputa a Copa do Brasil na categoria Sub-17, sendo a primeira participação da equipe na competição.

O que as duas têm em comum? São necessárias, importantes e estão à frente do seu gênero para mostrar o quanto a mulher no mercado de trabalho é um fator de evolução.

