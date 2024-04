Três homens são presos e um adolescente apreendido por tráfico de drogas no AM

tráfico no Amazonas

Manaus (AM) — Três homens, de 18, 27 e 28 anos, foram presos e um adolescente, de 16 anos, apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas. As ocorrências foram registradas na tarde de sexta-feira, em Manaus e no interior, e resultaram na apresentação de drogas, dinheiro, armas de fogo e balança de precisão.

No bairro Lago Azul, Zona Norte, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) receberam denúncia anônima de que havia um homem comercializando entorpecentes na rua Rio Araporis. Após diligências no local, o homem foi preso com duas cocaína, uma porção de maconha, R$ 39 em espécie e uma balança de precisão.

O homem, juntamente com o material aprendido, foi encaminhado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Já na Zona Leste, a equipe policial da 30ª Companha Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para averiguar a informação de que havia um homem em posse de entorpecentes e armado, no bairro Jorge Teixeira. Ele foi preso com uma porção de oxi e outra de maconha, além de uma arma de fogo calibre 12 com seis munições não deflagradas.

O homem e o material apreendido foram levados para o 14° DIP.

Interior

Em Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus), um homem foi preso e um adolescente foi apreendido por policiais militares da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Com eles foram encontrados duas porções de oxi, uma porção de maconha, R$ 198 em espécie, uma arma de fabricação caseira de calibre 22 e duas munições do mesmo calibre.

A dupla e o material apreendido foram encaminhados para a 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

