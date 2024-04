Criminosos são presos suspeitos de assaltarem moradores na Zona Leste de Manaus

Com os suspeitos foram encontrados vários celulares, arma de fogo e munições

Manaus (AM) — Quatro homens, de idades não informadas, foram presos, na noite de sexta-feira (12), por realizarem assaltos no bairro Ouro Verde. A prisão do bando ocorreu na alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando receberam informações, via rede de rádio, de que um grupo que estava num carro modelo Gol, de cor branco, placas QZA9C62, realizava assaltos na área do bairro Ouro Verde. Ao chegarem no local, populares informaram aos PM’s que os assaltantes teriam seguido em direção à alameda Cosme Ferreira.

A equipe policial encontrou o veículo, com os quatro ocupantes, em frente ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio. A abordagem foi realizada pelos policiais militares da 111ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), com apoio dos PM’s das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam).

Com o grupo, foram encontrados um revólver calibre 38, um simulacro de revólver, 17 munições de calibre 38 e vários aparelhos celulares. Os homens foram conduzidos para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Homem é procurado por furtar dinheiro e aparelho celular de igreja católica de Manaus

Policiais invadem casa errada para cumprir mandado de prisão; VÍDEO