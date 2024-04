Lucas Buda aciona advogados e parte para briga com Camila na Justiça

Lucas Buda decidiu contra-atacar Camila Moura no processo de divórcio. O ex-BBB acionou um escritório jurídico e definiu o time de advogados que irá representá-lo na partilha de bens após ele tomar conhecimento do fim de seu casamento logo após ser eliminado do reality show da Globo. E agora buscará a melhor maneira de resolver essa situação que se estendeu por semanas na mídia.

Em um comunicado publicado pelo escritório Hosken Geraldinho Advogados, e compartilhado pelo perfil oficial do capoeirista, consta que agora todas as ações legais serão tomadas para defender sua honra e também auxiliá-lo na etapa da partilha de bens e outros ganhos conquistados ao longo da relação com Camila.

Embora o comunicado tenha um tom nada ameaçador e tente imprimir uma certa vontade de resolver as pendências de maneira amigável, Buda está disposto a levar o processo até as últimas consequências para defender sua imagem e também ter acesso às partes que lhe pertencem.

“Em virtude dos recentes acontecimentos e manifestações públicas nas redes sociais, o HGA (escritório que representa Buda) esclarece que todas as nossas ações e orientações jurídicas são pautadas no melhor interesse do cliente, objetivando a solução amigável de conflitos e a mitigação de eventuais litígios.”

“Nesse sentido, o seu cliente Lucas Henrique (Buda) vem sendo juridicamente assessorado a buscar incansavelmente uma composição amistosa, pouco midiática e que preserve a sua intimidade, notadamente no que diz respeito ao seu duradouro relacionamento conjugal. Esta orientação jurídica replica o mesmo posicionamento que se vem buscando desde que foi iniciado o assessoramento de sua família e amigos”, continua a nota.

“Por diversas vezes, tentou-se uma solução amigável que não expusesse desnecessariamente as partes envolvidas, justamente para preservar a intimidade que o assunto demanda. Toda e qualquer atitude espetaculosa publicada nas mídias não partiram dos nossos assessorados. Dessa feita, é importante elucidar alegações que carecem de veracidade. Desde a sua eliminação no BBB, Lucas está sem acesso a seu telefone pessoal (e todos os desdobramentos da falta dele, como acesso aos aplicativos de banco, e-mails e redes sociais), documentos, chave de casa, vestuário e itens pessoais — praticamente incomunicável”, terminou o comunicado.

Desde que Buda saiu do confinamento, Camila Moura tem usado suas redes sociais para compartilhar mais desabafos sobre o término do casamento e mostrado que segue abalada com a situação. As publis seguem ativas. Nas últimas 24 horas, ela já divulgou marca de semijoias e um hotel do Rio de Janeiro.

Leia mais:

‘BBB 24’: Ex de Lucas Buda, Camila Moura revela planos após ficar famosa

Ex-esposa de Lucas ‘Buda’ do BBB 24 é flagrada saindo de motel com homem misterioso